Velten

Ein bisher unbekannter Mann südländischen Aussehens klopfte am Montagvormittag (23. März) gegen 10:30 Uhr an die Tür eines Geschäftes in der Veltener Viktoriastraße und bat um Einlass. Er gab an, drei Meter lange Folien erwerben zu wollen und ging zum Schreibtisch.

In einem unbeobachteten Augenblick, in welchem sich der Mann an dem Verkäufer vorbei drängte und zu dessen Schreibtisch ging und auf ein Buch zeigte, nahm dieser die dort liegende Geldbörse an sich und verschwand zügig aus dem Geschäft. Erst etwa drei Minuten später stellte der Angestellte den Verlust seiner Börse fest. Eine Nachschau nach dem flüchteten Mann verlief erfolglos. Er ließ sofort alle Bankkarten sperren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Von MAZonline