Unfälle, Brände, Starkregen – Veltens Stadtbrandmeister zieht Bilanz

Velten

Heute Abend empfängt Veltens Stadtbrandmeister Heiko Nägel wieder zur Jahreshauptversammlung seiner Wehr in der Feuerwache, etliche Kameraden werden dann wieder befördert und geehrt. Und natürlich wird er wieder auf das vergangene Jahr zurückblicken: Die Zahl der Einsätze hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht erhöht, die Kameraden rückten 247- mal aus. „Es sind jedes Jahr so um die 250“, erklärt der 43-Jährige. Der Großteil, 143, sind technische Hilfeleistungen. „Das sind Verkehrsunfälle, gefolgt von Ölspuren oder Personen in Notlage – also etwa Türöffnungen“, erklärt Veltens Stadtbrandmeister. Erhöht hat sich die Zahl der Brandeinsätze, 48 gab es im vergangenen Jahr.

„Wir hatten einige Wald- und Flächenbrände, aber waren nicht so stark belastet wie die Feuerwehren in Südbrandenburg“, so Nägel. Rund 800 Hektar Wald gebe es hinter dem Bernsteinsee, der brenne aber glücklicherweise nicht. „Der Klimawandel ist aber dennoch deutlich zu merken“, so Nägel. In den vergangenen zehn Jahren merke man das in Velten vor allem an Unwettern und Sturmlagen. Im Mai etwa setzte ein Starkregen am Abend ein und flutete die Straßen der Ofenstadt. „Es hat nur Velten betroffen, als ob direkt über uns eine Wolke aufgegangen wäre“, erinnert sich Nägel.

Die Imagekampagne kommt an

Eine positive Bilanz zieht er in puncto Imagekampagne seiner Wehr, die neben neuen Kameraden auch die Rolle der Retter für die Gesellschaft verdeutlichen soll. Seit November 2018 wirbt die Wehr mit Plakaten, Flyern und im Internet um frische Kräfte. „Wir sind seit einem Jahr auch auf Facebook unterwegs und posten neuerdings auch Fotos von den Einsätzen. Dafür haben wir eine richtig professionelle Fotokamera angeschafft“, sagt der Stadtbrandmeister. Auch die Webseite wurde bereits überarbeitet. Mit Erfolg. „Wir hatten letztes Jahr sechs Neuzugänge, die Hälfte davon hat durch die Kampagne von uns erfahren.“

Auch in diesem Jahr gibt es drei Kameraden, die der Wehr beitreten wollen – allerdings nicht direkt wegen der Kampagne. „Aber das zählt ja dennoch mit rein, weil sich die Leute vorher informieren, wie die Wehr so aufgestellt ist. Und das macht einen guten Eindruck“, erklärt der Stellvertretende Stadtwehrführer Enrico Neumann. Einen großen Schritt sei die Wehr vorangekommen, was Akzeptanz angeht. „Wir hatten jetzt wieder gerade ein Kind aus einem Fahrstuhl befreit, da gab es viel Dank. Jetzt nimmt die Öffentlichkeit wahr, was wir so tun“, erklärt Heiko Nägel.

Tagsüber fehlen weiter Einsatzkräfte

Auch in diesem Jahr hat die Wehr wieder 10 000 Euro für die Weiterführung der Kampagne zur Verfügung. „Wir wollen dieses Jahr kleine Videoclips über den Alltag bei der Feuerwehr drehen und haben schon erste Gespräche mit einem Hobbyfilmer geführt“, so Nägel. So will er vor allem die Jugend erreichen, die viel auf Videoplattformen im Internet unterwegs ist. Am 13. Juni wird es auch einen Tag der offenen Tür geben – Motto: Feuerwehr zum Anfassen. Dennoch sieht es mit der Tageseinsatzbereitschaft weiter mau aus: 52 Kameraden gibt es aktuell, doch tagsüber sind es manchmal nur sechs Mann. „Im Schnitt sollten aber 16 Mann bereitstehen, das erreichen wir nur in etwa 30 Prozent der Fälle“, so Stellvertreter Neumann. Dabei sind zwei Drittel der Einsätze genau in dieser personalschwachen Zeit. Dann muss Verstärkung aus Hennigsdorf, Oberkrämer oder Leegebruch geordert werden, der Zeitverzug ist dann ein Nachteil.

Besser sieht es bei der Kinder- und Jugendwehr aus. 25 Mädchen und Jungen sind in der Jugendwehr, 33 in der Kinderfeuerwehr. „Das ist ein gigantischer Wert“, so Nägel. Schwierig werde es beim Übertritt in den aktiven Dienst – Gründe sind Ausbildung, erste Beziehungen oder Wohnortwechsel. Dennoch sei es eine wichtige Aufgabe, die Jugendwarte der Veltener Wehr würden einen tollen Job machen, so Nägel.

Technisch ist die Wehr gut aufgestellt

Was die technische Ausstattung angeht, so ist man bei der Wehr zufrieden. Kurz vor Weihnachten gab es ein neues Mannschaftstransportfahrzeug für knapp 65 000 Euro. Das allradbetriebene Fahrzeug hat acht einzeln verstellbare Sitzplätze und ist mit Funktechnik, einem Navigationssystem sowie einer Anhängerkupplung ausgestattet. Ende dieses Jahres bekommt die Wehr noch einen neuen Einsatzleitwagen. Dann sind alle Fahrzeuge der Feuerwehrflotte erneuert. „Es geht dann erst 2030 wieder mit Neuanschaffungen los“, so Heiko Nägel. Im Augenblick sei die Wehr technisch sehr gut ausgestattet.

Von Marco Paetzel