Velten

Zum Abschluss der Serie „ MAZ zu Hause in Velten“ spricht Bürgermeisterin Ines Hübner über die Entscheidung der Stadtverordneten von Pro Velten, CDU, AfD und NPD, ein Moratorium für Bauprojekte von mehr als 50 Wohnungen herbeizuführen und dem RE6 den Vorrang gegenüber der S-Bahn zu geben.

Frau Hübner, hatten Sie vor vergangenen Stadtverordnetenversammlung geahnt, dass die Dinge einen solchen Lauf nehmen würden?

Ines Hübner: Nein.

AfD-Mann Gehring hat sich ja gegen zu viele Ausländer in Velten verwahrt, mit Linken-Chef Moser-Haas gab es eine laute Auseinandersetzung. Haben Sie einen solchen Ausfall in der SVV schonmal erlebt?

Nein.

Das Veltener Rathaus war zuletzt bundesweit in den Schlagzeilen. Ist der Schaden für Velten durch die beiden Beschlüsse schon abzusehen?

Grundsätzlich bleibt festzuhalten: Ein stadtverträgliches Wachstum war und ist im Sinne der Stadt. Dafür haben wir in unseren Konzepten die Weichen gestellt. Mir geht es jetzt um das Wohl der Stadt. Alle Argumente sind ausgetauscht, und es wurde umfänglich berichtet. Diese negative Außenwirkung wird Velten nicht gerecht.

Den beiden Beschlüssen wohnt ja auch der Zweifel an der Kompetenz der Verwaltung inne. Wie sehr trifft Sie und Ihre Mitarbeiter im Rathaus das auch persönlich?

Als Bürgermeisterin der Stadt möchte ich meine Zeit dafür nutzen, gemeinsam mit meinem Team in der Verwaltung unsere Projekte wie den Bau neuer Kitas, die Sanierung des Jugendtreffs, des Rugby-Funktionsgebäudes oder die Umgestaltung des Marktplatzes voranzutreiben und so die Entwicklung Veltens weiter positiv zu gestalten. Wir haben hier ein sehr kompetentes und engagiertes Team. Velten kann sich der Zukunft nicht versperren. Gemeinsam sollten wir uns dieser Verantwortung in unserer Stadt stellen. Jetzt ist die Aufgabe, den Menschen ihre Ängste zu nehmen. Veränderungen bedeuten manchmal Herausforderungen, bei denen wir alle Veltenerinnen und Veltener mitnehmen wollen.

Die CDU war bei den Abstimmungen ja Zünglein an der Waage. Wie erklären Sie sich, dass sich die CDU – Fraktionschef Marcel Ruffert war ja mal Ihr Sekretär – so nach rechts bewegt hat?

Ich kann es nicht nachvollziehen.

Glauben Sie, dass sich nun mit Pro Velten, AfD, NPD und CDU eine feste Allianz gebildet hat? Und was bedeutet das künftig für die Arbeit der Verwaltung und der SVV?

Ich habe die beiden Beschlüsse der Stadtverordneten, die das städtische Wachstum und die S-Bahn ausbremsen sollen, mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Ich akzeptiere sie jedoch, denn über die politischen Mehrheiten, mit denen wir im Stadtparlament arbeiten, haben die Veltener Bürger 2019 entschieden. Ich appelliere an die Verantwortung der Stadtverordneten, die die Gestaltung der Stadt in ihren Händen haben

Machen Sie sich in diesen Tagen nun auch Sorgen um das Vollsortimenter-Projekt?

Ich mache mir schon seit Jahren Sorgen um die Belebung der Innenstadt und ein Frischemarkt mit einem breiten und vielfältigen Angebot ist aus meiner Sicht ein sinnvoller Weg, um Menschen in die Innenstadt zu locken. Er ist das Kernelement unseres Fördermittelmittelantrages.

Von Marco Paetzel