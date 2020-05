Schornsteinfeger bei Hedwig

Velten

Da staunte Staatssekretärin Jutta Jahns-Böhm nicht schlecht, was das Ofenmuseum in Velten alles so zu bieten hat. Brandenburgs Bevollmächtigte beim Bund hatte jetzt die ehemalige „Schmidt, Lehmann & Co-Ofenfabrik“ an der Wilhelmstraße 32 besucht, um Danke zu sagen. Denn Veltens Highlight war vom Deutschen Museumsbund e. V. auserwählt worden, den bundesweiten Internationalen Museumstag zu eröffnen. Der fiel dann am 17. Mai wegen Corona aus, aber die ganzen Vorbereitungen hatte der Förderverein Ofen- und Keramikmuseen Velten e. V. trotzdem gestemmt und am Ende sogar noch einen digitalen Rundgang organisiert.

Schornsteinfegermuseum ist in Planung

Viele Eisen haben die Museumsenthusiasten im Feuer. „In der ehemaligen Schlosserei soll ein Schornsteinfegermuseum entstehen“, verriet Vorstandsvorsitzender Udo Arndt (74). Damit gibt es dann auf dem Areal neben dem Ofen- und Keramikmuseum sowie dem Hedwig-Bollhagen-Museum ein 3. Museum.

Die Pläne, dass im historischen Brennraum der Eingangsbereich entstehen soll, sind Ad Acta gelegt. „Wir können den Raum wegen der Denkmalschutzauflagen nicht so umgestalten, dass wir dort die Toiletten reinbekommen“, sagt Udo Arndt.

Eine von mehreren angedachten Varianten für den zentralen Eingangsbereich mit Café und Museumsshop ist nun das ehemalige Kachelwarenlager.

Statt eine normale Sprinkler-Anlage soll im Museum nun eine Wassernebelanlage eingebaut werden. So sollen im Brandfall die historischen Stahlsäulen vor Korrosion geschützt werden.

6,4 Millionen sind für die Sanierung und den Umbau des Areals nötig

Rund 6,4 Millionen Euro seien insgesamt etwa nötig, um die historischen Gebäude denkmalgerecht samt energetischen Auflagen zu sanieren. 1,5 Millionen Euro steuert jedes Jahr das Land dazu. Verschiedene Fördertöpfe aus Bund und Land sollen angezapft werden.

„Wir wollen aus dem Areal einen Besuchermagneten machen“, sagt Vize-Vorsitzende Nicole Seydewitz. So sollen sich langfristig Kunst- und Handwerksbetriebe ansiedeln. Sie müssen etwas mit Feuer zu tun haben, wie ein Schmied. Auch eine gläserne Manufaktur soll entstehen und ein Teil der 15 Maschinen wie die alte Kachelpressmaschine weiter Vorführungszwecken dienen. Herzstück bleibt die antike Ofensammlung im Dachgeschoss samt 300 Jahre alter Ofenkunst-Kulturgeschichte.

Infos über Öffnungszeiten, Führungen und Vorführungen an den alten Maschinen: www.okmhb.de

