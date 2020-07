Velten: Verkehrskontrolle mit Folgen

Velten

Am Dienstagnachmittag (14. Juli) gegen 13:40 Uhr wurde durch Polizeibeamte in der Bergstraße ein VW Polo mit Kennzeichen aus dem Landkreis Uckermark aus dem fließenden Verkehr heraus zur Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Der aus Mazedonien stammende 32-jährige Fahrzeugführer konnte eine Meldeanschrift in Deutschland vorweisen, jedoch lediglich eine mazedonische Fahrerlaubnis. Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz wurden aufgenommen.

Von MAZonline