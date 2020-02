Viel Frust bei einer Tasse Kaffee: Ärger über politische Beschlüsse

Velten

In einem Haus hinterm Bahnhof ist Lothar Schünemann vor 82 Jahren geboren worden. Das Pfeifen der S-Bahn gehörte zu seiner Kindheit in Velten. „Ich habe es immer noch im Ohr, wie die S-Bahn einfuhr“, erinnert sich der engagierte Einwohner, der zusammen mit seiner Frau Ingrid Schünemann am Freitagmorgen zu Gast in der Bäckerei Plentz im Veltener Bahnhof war. Die MAZ hatte zu Kaffee und Brötchen eingeladen. Jeder, der Interesse hatte, mit Redaktionsleiter Sebastian Morgner sowie Marco Paetzel und Wiebke Wollek ins Gespräch zu kommen, war willkommen. Hintergrund ist die momentane politische Situation in der Ofenstadt.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte Mitte des Monats zwei Beschlüsse gefasst, die von einem Großteil der Bevölkerung mit großem Unverständnis ausgenommen worden sind. Über die Entscheidung der Stadtverordneten von Pro Velten, CDU, AfD und NPD, ein Moratorium für Bauprojekte von mehr als 50 Wohnungen herbeizuführen und dem RE6 den Vorrang gegenüber der S-Bahn zu geben, wird seitdem im ganzen Ort heiß diskutiert. Und das nicht nur in Velten. Unter dem Credo „Nicht jede Kleinstadt muss wachsen“ ist Velten bundesweit in die Medien geraten. Velten solle nicht zur Berliner Vorstadt werden. Das Wachstum der Kommune solle nicht weiter vorangetrieben werden.

Marzeline Dally ärgert sich über „Rasenfahrer“. Quelle: Robert Roeske

Lothar Schünemann hofft nun, dass er es noch erleben wird, dass die S-Bahn in seine Heimatstadt Velten fährt. Mehr als 11 000 Unterschriften hatten Ingrid und Lothar Schünemann vor knapp zehn Jahren gesammelt und auf einem Parteitag der Landes-SPD in der Ofenstadthalle an den damaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck übergeben. Seitdem sei der S-Bahn-Anschluss immer wieder versprochen, aber auch immer wieder verschoben worden, beklagt der 82-Jährige.

„Wir kommen uns vor wie doof.“

„Wir sind sehr enttäuscht und wütend darüber, dass alles, was unsere Bürgermeisterin Ines Hübner seit Jahren vorbereitet hatte, nun durch diesen einen Beschluss zunichte gemacht werden soll. Das sind doch alles Holzköpfe. Wir kommen uns vor wie doof“, beschwert sich Ingrid Schünemann. Auch in ihrer Gymnastikgruppe, die die 77-Jährige leitet, werde über die Situation diskutiert. Auch den Beschluss zum Wohnungsbau kann Ingrid Schünemann nicht nachvollziehen. „Es gab schonmal einen Aufschwung in Velten. Die Innenstadt ist wunderschön saniert worden. Es sind neue Häuser entstanden, Wohnraum geschaffen worden. Und nun stoppt das Ganze?“

Ein Problem mit parkenden Autos hat Marzeline Dally (85), die in der Bergstraße wohnt. „Die Autos fahren oft über den Rasen vor meinem Eckgrundstück!“, klagt die Rentnerin. Sie finde das eine Frechheit, denn sie sei dafür zuständig, dass der Rasen kurz und ordentlich gehalten werden. Eine Strafe vom Ordnungsamt wolle die Rentnerin wegen der Parker auf keinen Fall kassieren. Sie habe sich bereits mit dem Problem an die Stadtverwaltung gewandt, wo man ihr gesagt habe, dass sie Beweisfotos für die „Rasenfahrer“ liefern solle. „Ich kann mich aber nicht den ganzen Abend hinstellen und warten, bis jemand kommt“, sagt die alte Dame, die auf ein Entgegenkommen des Ordnungsamtes hofft. „Ein Pfahl wäre gut, dann kann niemand mehr über den Rasen fahren.“

Es wurde lebhaft diskutiert. Quelle: Robert Roeske

Bernd Trojanowski indes ist zwar Hennigsdorfer, zu einem Treffen von Unternehmern aber zweimal die Woche bei Plentz am Bahnhof. Dabei ärgert es ihn, dass Kurzzeitparker, die vielleicht nur beim Bäcker schnell ein paar Schrippen holen wollten, gleich einen Strafzettel bekommen, wenn sie kurz auf dem Taxistellplatz stehen. „Hier gibt es überhaupt kein Taxi, das am Bahnhof hält. Der Stellplatz kann also weg“, so der 82-Jährige. Eine Alternative sei ein Parkplatz für Kunden, die nur schnell zum Bäcker müssten.

Von Wiebke Wollek und Marco Paetzel