Velten

Eigentlich will er am vergangenen Freitagabend nur kurz zu Rewe noch ein paar Besorgungen für das Wochenende machen. Doch was dann passiert, hat Martin Schmidt* ziemlich mitgenommen. Auch heute kann er nur gemeinsam mit Freunden einkaufen gehen, in seinen Träumen läuft immer wieder derselbe schlechte Film ab: Der junge Mann steht an den Supermarktregalen neben einem Unbekannten – der wiederum hält offenbar nichts von der Maskenpflicht. „Er hatte sie nur als Kinnschutz aufgesetzt, Mund und Nase waren völlig frei“, erinnert sich der Veltener, der seinen wahren Namen aus Angst nicht in der Zeitung lesen will.

Er überlegt nicht lange, will sich und andere schützen. „Ich bat ihn also, dass er die Maske doch bitte über die Nase ziehen sollte.“ Mit der Reaktion des stämmigen Kerls, schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahre alt, rechnet Martin Schmidt aber nicht. Schließlich hatte er schon oft Maskenmuffel angesprochen, etwa in der Bahn auf dem Weg in die Uni – und konnte die meisten bekehren. Doch dieses Mal läuft alles anders. „Der Mann ließ seinen Einkaufswagen stehen und fragte nur, was ich denn von ihm will.“

Der Vorfall verfolgt ihn

Die beiden gehen auseinander, die Situation scheint bereinigt. Doch gut drei Minuten später begegnen sie sich wieder – am Durchgang zum Getränkemarkt. Ihre Blicke treffen sich, und dann faucht der Mann, dass er Schmidt „in die Fresse schlagen“ und ihn „umbringen“ wolle. „Dann schubste er mich und ich fiel auf den Boden“, erinnert sich der junge Veltener. Unter Schock läuft er zum nächsten Securitymann. Der Angreifer indes ist schnell verschwunden. Martin Schmidt ruft die Polizei, um die Sache zu klären.

Jener Freitagabend verfolgt ihn bis heute – schließlich sei er auch bei einer Demonstration in Berlin im vergangenen Jahr hart angegangen worden. Martin Schmidt vermutet, der Schubser und die Drohungen im Supermarkt hätten diese Ereignisse wieder hochgeholt, ihn quasi retraumatisiert.

Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Der Fall erinnert an einen Vorfall von August 2020. Damals hatte ein 56-Jähriger bei Rewe an der Kasse zwei Männer ohne Mund-Nasen-Schutz ermahnt. Die Männer, zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlugen ihn und folgten ihm auf den Parkplatz. Dort bewarfen sie den Mann mit Zwiebeln – der konnte sich nur noch in sein Auto retten. Die Maskenverweigerer schlugen den Scheinwerfer ein und flüchteten auf Fahrrädern. Bürgermeisterin Ines Hübner reagierte damals entsetzt: „Wegen eines für mich sehr nachvollziehbaren Hinweises auf geltende Regeln Gewalt anzuwenden, ist nicht zu entschuldigen, Abstandsregeln der einzige Weg, Schwerkranke und Risikopatienten zu schützen“, erklärte sie.

Solche Vorfälle in Supermärkten würden immer mal wieder vereinzelt vorkommen. „Während der ersten Welle gab es gerade in Supermärkten solche Konflikte um das Tragen von Masken wesentlich häufiger. Inzwischen ist die Maske aber bei vielen längst zur Normalität geworden“, erklärt Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord. Es gebe vielversprechende Spuren, denen nun nachgegangen werde – unter anderem werden nun die Kameraaufnahmen aus dem Supermarkt ausgewertet, um den Mann zu finden. „Wir müssen schauen, ob er dort so gut zu sehen ist, dass man ihn auch identifizieren kann“, so Röhrs. Wenn er oft in den Markt komme, sei das indes ein Hinweis darauf, dass er in der Nähe wohnt. Mit einem richterlichen Beschluss und dem Bild des Mannes sei es auch möglich, die Bevölkerung um Hinweise auf seine Identität zu bitten.

Der junge Mann würde es wieder tun

Martin Schmidt hofft, dass der Mann gefunden wird. Aber nicht, weil er auf eine möglichst harte Strafe hofft. Die Filialleiterin habe ihm erklärt, der Mann komme oft in den Markt und sei eigentlich friedlich. „Vielleicht hat der Mann ja Sorgen, die man gar nicht ahnen kann und Beratungsangebote könnten ihm helfen“, glaubt Martin Schmidt.

Er warnt dennoch vor Corona-Leugnern. Er habe Freunde in der Pflege und im Rettungsdienst und wisse deshalb, wie verheerend die Pandemie sich auswirke. „Es tut einfach weh, dass wir nach so vielen Monaten noch an einem Punkt sind, dass Leute die Pandemie leugnen oder sich ganz einfachen Maßnahmen wie Maske tragen verweigern.“ Dennoch würde er auch mit den Leugnern nicht zu hart ins Gericht gehen, viele fühlten sich im Stich gelassen. „Diese Menschen sind ja nicht alle böse“, sagt er. Und wenn es sein muss, würde er auch wieder Maskenmuffel im Supermarkt ansprechen. „Wir brauchen jetzt Solidarität.“

Von Marco Paetzel