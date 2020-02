Veltener Wall-Team macht die Berliner froh

Velten

Eine rote Riesen-Schleife ziert das Toilettenhäuschen der Marke „Berliner Toilette“. Es ist die 100., die jetzt in Velten vom Team der Wall-Gesellschaft gebaut wurde. Im Juni 2018 hatte diesbezüglich die Wall-GmbH die Ausschreibung des Berliner Senats gewonnen. Im ersten Quartal 2019 ging die Produktion dafür an den Start. „Demnächst wird das 100. Toilettenhaus in die Hauptstadt geliefert. Der genaue Standort steht aber noch nicht fest“, sagt Wall-Sprecher Christian Knappe (40).

Eine hochmoderne Software macht, dass es in dem Toilettenhaus immer blitzsauber ist. Mit 50 Cent oder Kreditkarte kann man sich Eintritt verschaffen. Leute mit Handicap kommen mit einem sogenannten Euroschlüssel rein.

Das Team der Wall-GmbH.. Quelle: Wall/Laessig

„Die Münze, die Karte oder der Euroschlüssel lösen das Türöffnungssignal aus und die Tür entriegelt sich“, sagt Produktionsleiter Erik Meyer (43).

Per Knopfdruck schließt sich die Tür. Spezielle Signale machen das Häuschen auch für blinde Menschen benutzbar. Bis zu 40 Minuten hat man nach Eintritt Zeit. „Sobald der Kunde die Toilette verlassen hat, aktiviert sich der Reinigungsprozess“, sagt Erik Meyer.

Dank einer hochmodernen Software ist die Toilette immer sauber

„Über eine spezielle Automatik wird die Reinigungshaube ausgefahren, die sich hinter der Rückwand befindet. Sie umfasst dann die gesamte Kloschüssel. „In der Reinigungshaube befinden sich Wasserdüsen, die den Toilettenrand reinigen. Der Hochdruckstrahler jagt dann in alle Richtungen Wasser, das beim Abfließen den Inhalt in der Toilettenschüssel mitnimmt“, sagt der Produktionsleiter. Ein Gebläse pustet danach alles trocken und der nächste Gast kann sich über eine saubere Toilette freuen, die zusätzlich noch dreimal täglich gereinigt wird.

Aber nicht nur für Berlin baut die Wall-GmbH Toiletten in Form von verschiedenen Modellen. Auch in Deutschland sowie im Ausland wie in Paris und Stockholm stehen die Wall-Toilettenhäuschen.

Die insgesamt knapp 250 Mitarbeiter produzieren in Velten aber auch digitale Werbeträger, die in ganz Europa ausgeliefert werden. „Wir produzieren darüber hinaus auch sämtliche Baugruppen für die analoge Berliner Säule, bauen auch große analoge und digitale Boards“, sagt Christian Knappe.

Von Jeannette Hix