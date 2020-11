Velten

Wenn es nach den Planungen des Landes Brandenburg geht, wird die S-Bahn erst nach dem Jahr 2030 wieder in der Ofenstadt einfahren – das war in der vergangenen Woche bekannt geworden. Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner hatte dem zuständigen Ministerium in einer ersten Reaktion Betrug vorgeworfen – bis zuletzt war sie davon ausgegangen, dass die S-Bahn spätestens 2029 angeschlossen ist.

Ines Hübner habe mit dem zuständigen Büroleiter im Infrastrukturministerium gesprochen, man wolle sich in den kommenden Wochen nochmals zusammensetzen und sich alle einzelnen Schritte nochmals gemeinsam anzuschauen. „Meine Hoffnung ist, dass wir es bis 2029 gebaut haben. Der nächste Schritt muss sein, dass die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet und die Planung vorangetrieben wird.“ Es müsse jetzt schneller gehen. Auf den nötigen 5,8 Kilometern, auf denen Hübner kaum ein Hindernis sehe, müsse man eine Planung auch beschleunigen können.

Pro-Velten-Chef Marcel Siegert hatte als Reaktion auf die erneute Verzögerung der Planung den Rücktritt Hübners gefordert – entweder als stellvertretende SPD-Landesvorsitzende oder Bürgermeisterin. Sie habe ihr Versprechen, dass die S-Bahn kommt, aber gehalten, kontert die Bürgermeisterin auf MAZ-Nachfrage. „Die Entscheidung für die S-Bahn ist ja gefallen, nur die Planungsprozesse dauern unendlich lang.“ Sie mache ihre Arbeit als Bürgermeisterin und werde ihre eigenen Entscheidungen treffen, so Hübner weiter.

