Velten: Waren des täglichen Bedarfs weiterhin verfügbar

Velten

Das weiterhin grassierende Corona-Virus hält die Welt im Würgegriff. Auch im Landkreis Oberhavel wächst die Sorge, die Bevölkerung wappnet sich für die ungewisse Zukunft. Immer wieder machen Bilder vor allem in den sozialen Netzwerken die Runde von leeren Regalen in Lebensmitteldiscountern. Benjamin Wiese, Inhaber der Rewe-Filiale in Velten, kann die Sorgen und die Ängste der Menschen, versichert aber zugleich auch, dass die Versorgung weiterhin gewährleistet sein wird.

Benjamin Wiese rät von Hamsterkäufen ab

„Wir werden weiterhin täglich mit Ware beliefert, alle Mitarbeiter sind vor Ort um diese Produkte auch in die Regale zu befördern. Ganz wichtig ist, dass wir weiterhin am Netz sein werden und ich kann allen Befürchtungen entgegentreten, wir werden nicht schließen“, beschreibt der 33-Jährige die aktuelle Situation. Dennoch gibt der Inhaber der Veltener Rewe-Filiale den Menschen für die kommenden Wochen einige Tipps mit auf den Weg, gerade was das Thema Hamsterkäufe betrifft. „Mein vorrangigster Tipp ist, den Einkauf ganz normal zu halten. Sicherlich ist es normal, sich mit einigen Dingen etwas vorrätig einzudecken, aber man sollte nicht anfangen zu hamstern.“

Kurzzeitige Engpässe bei einigen Produkten möglich

Um dem Corona-Virus Herr zu werden, veranlassen die Bundes- und Landesregierungen immer mehr einschränkende Maßnahmen, das normale Leben steht immer mehr still. Eine Ende der Lebensmittelversorgung befürchtet Benjamin Wiese dabei jedoch nicht „Wir sind momentan an dem Punkt, das der gesamte Rewe-Betrieb aufrechterhalten bleibt. Wir sehen da nicht die Sorge, dass wir den Betrieb einstellen müssen.“ Allerdings bemerkt Wiese auch, dass es bei vereinzelten Produkten durchaus auch mal zu Engpässen kommen kann. „Alle arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgung sicherzustellen. Dennoch kann es ohne Frage mal passieren, dass einige Produkte kurzfristig mal nicht verfügbar sind. Aber das war auch vor dem Corona-Virus so und wir sind dann immer sehr darauf bedacht, diese Lücken so schnell wie möglich zu schließen.“ Besondere Vorsichtsmaßnahmen gebe es keine, erklärt Wiese. „Im Lebensmittelhandel haben wir generell die höchsten Hygienevorschriften, demnach gibt es keine veränderten Situationen.“

Die ab Mittwoch geschlossenen Schulen und Kindertagesstätten sorgen zumindest im Rewe-Markt von Benjamin Wiese für keinerlei personellen Engpass. „Ich muss da echt den Hut vor unseren Mitarbeitern ziehen, alle sind da und halten den laufenden Betrieb aufrecht. Das ist großartig.“

Von Knut Hagedorn