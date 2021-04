Velten

Seit Mitte November ist die neue Brücke der Veltener Chaussee (L 20) unweit des Veltener Bernsteinsees schon befahrbar, allerdings bislang nur einseitig. Der Verkehr wird mit Baustellenampeln geregelt, was minutenlange Wartezeiten mit sich bringt. Ursprünglich sollte die Brücke bis Mitte April komplett fertiggestellt sein, doch dies verzögert sich nun. Coronabedingt ist nun mit einer Fertigstellung für Ende April zu rechnen, erklärte Steffen Schütz, Sprecher der zuständigen Havellandautobahn GmbH & Co. KG am Freitag auf MAZ-Anfrage. „Die Leute regen sich schon auf, dass die L20 auf beiden Seiten noch nicht angebunden ist. Wir wissen, dass die Bevölkerung ein Interesse daran hat, dass das so schnell wie möglich abgeschlossen ist.“

Es werde im Zuge der restlichen Arbeiten wohl zu keinen größeren Behinderungen mehr kommen. „Es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir nochmal sperren müssten“, erklärt Stefffen Schütz weiter. Es könne höchstens sein, dass es im Zuge der Umlenkung des Verkehrs mal zu einer kleineren Sperrung von etwa einer halben Stunde kommen könnte, erklärt der Sprecher weiter.

Die ausgediente Brücke indes war im November 2020 im Zuge des Autobahnausbaues auf der A 10 und der A 24 abgerissen worden. Über ein ganzes Wochenende hinweg wurde das 330 Tonnen schwere Stahlgerüst der Brücke abgetragen. Insgesamt 36 Teile wurden herausgeschnitten und mit dem Spezialkran abgetragen

Von Marco Paetzel