Velten

Eine Weihnachtszeit ohne Musik, das ist für Karl-Dietmar Plentz eine grausige Vorstellung. Doch gerade in der Corona-Zeit fallen reihenweise Veranstaltungen aus, vom Chorkonzert bis zum Weihnachtsmarkt. Damit es nicht ganz still wird in der Ofenstadt, hat sich der Schwantener Bäckermeister gemeinsam mit dem Veltener Arzt Marcel Gewies etwas ganz Besonderes ausgedacht: „Sing Deinen Weihnachtssong“ heißt die Aktion, mit der die beiden für etwas Weihnachtsstimmung in der sonst so tristen Corona-Zeit sorgen wollen. Gemeinsam stellten sie ihr Projekt am Donnerstagabend am „Haus des Brotes“, dem von Plentz umgebauten Bahnhofsgebäude in Velten, der Öffentlichkeit vor.

Regionale Künstler und Gruppen sollen beim Spielen eines Songs gefilmt und dies auf Instagram hochgeladen werden. „Die Videos würden wir ins Netz stellen lassen und so Künstler aus der Region unterstützen wollen“, erklärt Karl-Dietmar Plentz. Bis zum 20. Dezember können Künstler bei dem Videowettbewerb mitmachen, in der Vorweihnachtswoche solle dann eine Jury zusammenkommen und über die Sieger des Wettbewerbs abstimmen.

Es gibt schon einige Resonanz

Es zeichnet sich bereits ab, dass die Beteiligung groß werden könnte. „Ich habe die Idee schon herumerzählt und hatte gleich ein paar positive Rückmeldungen“, so Karl-Dietmar Plentz am Donnerstagabend. Teilnehmen können übrigens nicht nur Künstler aus Velten, betonen die Organisatoren. Und natürlich gibt es auch attraktive Preise bei dem Wettbewerb, für den Plentz eng mit der Stadt Velten zusammenarbeitet, zu gewinnen. Der Gewinner bekommt 500 Euro, der Zweitplatzierte 300 und der Dritte 200 Euro. „So tun wir den Künstlern in dieser für sie harten Zeit noch etwas Gutes“, erklärt Plentz.

Zudem erhalten sie eine Plattform, um auf sich und ihre Musik aufmerksam zu machen. Die Preisgelder nimmt Plentz aus den Fördermitteln, die er einst für den Umbau des maroden Bahnhofgebäudes zum Haus des Brotes bekommen hat. Mehr als eine Million Euro hatte der Umbau gekostet, der Ende 2015 fertiggestellt war. Das Land unterstützte das Projekt mit 267 000 Euro aus dem Förderprogramm „Aktive Stadtzentren“, die Stadt steuerte 133 000 Euro bei. Schon damals hatte Plentz je 500 Euro an den Historikerkreis von Bombardier, die etwa alte S-Bahn-Bänke für die neue Filiale besorgt hatten, gespendet. 500 Euro bekam auch die Selbsthilfegruppe bekennender Abhängiger. 3000 Euro gingen an den Förderverein des Ofenmuseums, der zwei Kachelöfen für das Café spendete. Seit Jahren unterstützt der Bäckermeister Initiativen in der Stadt Velten.

Freude bei Voce Libera

Und selbst, wer nicht unter den ersten Drei landet, geht nicht leer aus. Alle Teilnehmer bekommen die neue Weihnachts-CD des Veltener Chores „Voce Libera“. Bei dem Ensemble aus der Ofenstadt überlegt man in diesen Tagen selbst, ob man nicht mit ein paar wenigen Mitgliedern – viele verbieten sich aufgrund der Abstandsregeln ja – an dem Wettbewerb teilnehmen könnte. „Das ist eine tolle Idee von Herrn Plentz, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo ja alle kulturellen Veranstaltungen ausfallen müssen“, erklärt Steffen Barthels vom Chorensemble. „Ich bin sehr gespannt und freue mich auf viele Videos der musikalischen Talente. Sicherlich werde ich auch das ein oder andere stimmungsvolle Weihnachtslied mitsingen“, lobte Bürgermeisterin Ines Hübner.

Info: Die Songs werden gefilmt und bis 20. Dezember auf dem eigenen Instagram-Account hochgeladen, die Markierung solle @baeckereiplentz und der Hashtag #singeinenweihnachtssong sein. Der Song kann auch auf Facebook hochgeladen werden mit @baeckereiplentz und dem Hashtag #singdeinenweihnachtssong. Wer Hilfe braucht, meldet sich unter 033055/790139 wochentags von 9 bis 16 Uhr oder bei marketing@plentz.de.

Von Marco Paetzel