Velten

Es ist ein schöner Morgen im August, die Sonne scheint über den Grundstücken in der Kantor-Gericke-Straße. Alles gut, würde man denken. „Das wirkt idyllisch, klassischer Vorführeffekt. Heute fährt kein Bagger“, sagt Sylvia Weber. Sonst sei auf der Großbaustelle hinter ihrem Grundstück mehr los. Auf dem rund 23 400 Quadratmeter großen Gelände sollen 58 Wohneinheiten in Massivbau-Doppelhäusern mit bis zu 120 Quadratmetern gebaut werden.

Das bedeutet auch eine Menge Sandberge – und die nerven die Anwohner der kleinen Straße gewaltig. Wenn der Wind ungünstig stehe, brenne es regelrecht in den Augen und man schmecke es sofort auf der Zunge. „Und im Garten ist dann ganz schnell alles schwarz“, so Weber. Die Nachbarin nebenan habe ein Frühchen bekommen, mit dem sie jetzt kaum noch raus in den Garten könne.

Anzeige

Bewohner befürchten Altlasten

Zum Termin mit der MAZ sind noch zwei Nachbarn gekommen. Antje Arnold ärgert sich vor allem wegen des Pools. „Die Kinder können nicht baden, weil wir ohne Abdeckung die Sandmassen drin haben“, so die Veltenerin. Auch Wäsche raushängen sei kaum möglich. In der Kantor-Gericke-Straße sind fünf Grundstücke betroffen. Ingo Borchert wohnt in der Straße Am Storchennest, etwa zehn Häuser seien dort betroffen. „Wenn der Wind weht, kann man Fenster und Terrasse jeden Tag saubermachen“, so der Veltener.

Weitere MAZ+ Artikel

Was die Anwohner aber noch mehr besorgt: Auf dem Gelände der Großbaustelle soll es zu DDR-Zeiten mal ein LPG-Gelände gegeben haben, nach der Wende habe es dort eine Autowerkstatt gegeben. „Die Gülle ist damals alles ins Erdreich gegangen, und dann sind womöglich Dinge wie Öl reingeflossen. Und so stinkt es ja auch“, sagt Nachbarin Sylvia Weber, die nun Sorgen um die Gesundheit hat. Der Sand müsse abgefahren oder zumindest feucht gehalten werden, damit es nicht staubt, fordern die Anwohner.

So sehr staubt es bei Wind. Quelle: Privat

Mitte August haben sie sich ans Landesumweltamt gewendet. „Die vorgetragene Beschwerde über Staubbelästigungen wird derzeit von uns bearbeitet. Unabhängig davon wurden auch uns gegenüber die von Ihnen genannten Bedenken hinsichtlich möglicher vorhandener Kontaminationen der lagernden Boden-Haufwerke thematisiert“, erklärt Sprecher Thomas Frey. In der vergangenen Woche sei eine Kontrolle der Baustelle durch die untere Abfallwirtschaftsbehörde (uAWB) des Landkreises erfolgt, bei der die vorgetragenen Bedenken der Anwohner nicht bestätigt werden konnten. Des Weiteren solle es sich nicht um eine ausgewiesene Altlastenverdachtsfläche handeln. Das Landesamt prüfe bereits den immissionsschutzrechtlichen Handlungsbedarf und geeignete Maßnahmen, um die Belästigungen durch Staubabwehungen für die Anwohner zu minimieren. „Ein abschließendes Ergebnis kann noch nicht vorliegen“, erklärt Sprecher Thomas Frey.

Die Nachbarn sind genervt von der Baustelle. Quelle: Marco Paetzel

Auch die Stadt Velten ist über die Angelegenheit informiert, weil sich die Anwohner auch an die Verwaltung gewandt hatten. Es handle sich um einen privaten Investor, der das Wohngebiet erschließt und momentan vorbereitende Straßenbaumaßnahmen durchführt. „Die Beschwerden der Anwohner zu Staub- und Geruchsbelastungen rund um das Baugebiet Storchennest sind der Verwaltung bekannt. Deshalb hat die Stadtverwaltung Kontakt zum Investor aufgenommen und ihn aufgrund der Staubbelastung aufgefordert, den Boden bei Arbeiten zu wässern“, erklärt Stefanie Steinicke-Kreutzer, Sprecherin der Veltener Stadtverwaltung. Vor einer geplanten Absiebung des Materials müsse zudem die Beprobung des Bodens vorliegen, um festzustellen, ob dieser Boden wiederverwendet werden kann oder abtransportiert werden müsse.

Von Marco Paetzel