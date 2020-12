Velten

Die alte Kaufhalle aus DDR-Zeiten rottet vor sich hin. Seit Anfang 2016 steht das Gebäude in der Richard-Blumenfeld-Straße, Ecke Johann-Ackermann-Straße leer – umgeben von Bauzäunen. Rundherum sammeln sich Müll und Scherben, Gräser und Sträucher sprießen zwischen den Bodenplatten des Vorplatzes. Es ist ein wahrer Schandfleck für das Wohngebiet Velten-Süd, das ohnehin schon ein sozialer Brennpunkt in der Ofenstadt ist. Eigentlich sollte die Kaufhalle auch schon längst abgerissen sein, doch den ursprünglichen Investor ereilte die Insolvenz.

Und so erwarb das Gelände im August 2020 die Teamhaus Baugesellschaft mbH aus der Insolvenzmasse – und schafft nun endlich Fakten. „Die Bauvorbereitungen laufen gerade. Der Abriss wird im Januar oder Februar erfolgen“, erklärt Geschäftsführer Jörg Seils auf MAZ-Anfrage. Entstehen soll dann auf dem Areal ein großes Eckhaus mit insgesamt 75 Wohnungen – allesamt 3-Zimmer-Appartements. Es wird vier Aufgänge in dem Gebäude geben und Außenstellplätze für die Autos, auf eine Tiefgarage wird bei dem Projekt also verzichtet.

2022 soll das Haus fertig sein

Baubeginn solle im April oder Mai 2021 sein, erklärt der Geschäftsführer weiter. Wann genau das Projekt fertiggestellt wird, ist indes noch unklar. Auf jeden Fall solle es aber im Jahr 2022 so weit sein und die Wohnungen bezugsfertig.

In Zukunft dürften Bauvorhaben wie dieses in Velten allerdings nicht mehr so einfach zu realisieren sein. Schließlich hatten die Stadtverordneten mit knapper Mehrheit im Februar dieses Jahres beschlossen, dass es ein Moratorium für den Wohnungsbau im Stadtgebiet geben solle. Bebauungspläne für die Schaffung von mehr als 50 Wohneinheiten sollen demnach vorerst gestoppt werden. Eine Entscheidung, die – genau wie das Bekenntnis zum RE 6 statt zur S-Bahn – hatten die Ofenstadt bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Das Wohnungsbauprojekt auf dem Gelände des ehemaligen Supermarktes ist aber von dieser Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung noch nicht betroffen. „Mit der Baugenehmigung vom 29. Juli 2019 wurden 75 Wohneinheiten für das Grundstück genehmigt. Das Moratorium vom Februar 2020 greift für dieses Bauprojekt nicht“, erklärte Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer dazu.

Die Zukunft des alten Netto-Marktes ist noch offen

Eine weitere Frage ist jene nach der Zukunft des ehemaligen Netto-Marktes in Velten-Süd, der nun schon seit einigen Monaten leer steht. Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner hat bereits das Gespräch mit dem Eigentümer gesucht, dieser wolle für die Fläche ein Exposé vorbereiten. Damit wolle man schnellstmöglich in die Vermarktung gehen, die aber ergebnisoffen sei. Es sei aber eher unwahrscheinlich, dass sich auf der rund 700 Quadratmeter Nutzfläche wieder eine Discounterkette ansiedelt, erklärte Ines Hübner. „Es wird jetzt immer nur noch größer gebaut, interessant sind für Discounter Flächen ab 1000 Quadratmeter. Und das gelingt in dieser Gebäudekubatur gar nicht.“

Dennoch sei es nicht ausgeschlossen, dass dort demnächst wieder Lebensmittel verkauft würden, erklärte die Bürgermeisterin. Kursierende Gerüchte, auch hier könnte Wohnbebauung entstehen, wies die Stadtverwaltung indes zurück. „Der Stadt Velten ist nicht bekannt, dass dort Wohnungen entstehen sollen, noch dass ein Nachmieter für die Fläche gefunden wurde“, erklärte Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer.

