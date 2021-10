Velten investiert in seine Schulen und Straßen

Velten

2022 wird das Jahr der Investitionen in die Bildung – zumindest in der Ofenstadt Velten. Das betonte Bürgermeisterin Ines Hübner am Dienstagmittag bei der Präsentation des Haushaltsplanes. Mit der Vorlagennummer 2021/11 steht dieser auch auf der Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag, 7. Oktober.

Löwenzahn-Schule wächst

Größter „Brocken“ bei den Investitionen wird die Löwenzahn-Grundschule, begann der Haushaltssachbearbeiter der Stadtverwaltung, René Kirchner, mit der Vorstellung der Eckpunkte des Plans. Diese bekommt einen Erweiterungsbau und wird komplett neu eingerichtet. Knapp vier Millionen Euro sind dafür geplant. Größter Einzelposten in dem rund 27 Millionen Euro schweren Haushalt sind die Personalkosten inklusive Kitapersonal. 40 Prozent der Einnahmen werden für die Beschäftigten der Stadt aufgewendet, rund elf Millionen Euro. Auch in Sachen Verkehr soll es vorwärts gehen in der Ofenstadt. Der Ausbau der Oranienburger Straße, der Bahn- sowie der Bergstraße ist – vorbehaltlich des Eintreffens von Fördermitteln – mit rund drei Millionen beziffert worden. Außerdem im Entwurf der Verwaltung vorgesehen sind 312 000 Euro für die Sanierung der Linden-Grundschule, 125 000 Euro für die Brandschutzertüchtigung der Ofen-Stadt-Halle und 55 000 Euro für eine Fluchttreppe am Bürgerhaus.

Schlüsselinvestitionen für die Zukunft

Insgesamt seien Investitionen im Volumen von neun Millionen Euro geplant, zwei Drittel davon als Fördermittel eingerechnet. Und mit diesen stehe und falle auch die Umsetzung. Davon ausgenommen seien lediglich bereits begonnene Projekte wie die Löwenzahn-Erweiterung, die auf jeden Fall 2022 abgeschlossen werden soll, sowie die Modernisierung des Hortes Zwergenhaus. Das für Bildung und Verkehr eingeplante Geld bezeichnete die Bürgermeisterin als „Schlüsselinvestitionen in die Zukunft unserer Stadt“.

Komplette Neuausrichtung

In anderen Zahlen erklärte Jennifer Collin-Feeder die Investitionen am Beispiel der Löwenzahn-Schule. Momentan lernen dort rund 300 Schülerinnen und Schüler und es gibt gut 180 Hortplätze. Wenn die Erweiterung steht, ist Platz für weitere 100 Mädchen und Jungen im Unterricht, 60 weitere im Hortbereich sowie die Erweiterung auf die Dreizügigkeit fest eingeplant. „Den Zuwachs haben wir“. Sie sprach von der „kompletten Neuausrichtung hin zur Ganztagsbetreuung“. Sowohl hier als auch in der Linden-Grundschule soll mit neuen Arbeitsmitteln dem Voranschreiten der Digitalisierung Rechnung getragen werden. Kreidetafeln werden beispielsweise verschwinden und durch digitale Versionen ersetzt.

Gewerbesteuer-Einnahmen steigen wieder

Wie auch beim Haushalt für das laufende Jahr stehe in den Planungen für 2022 am Ende keine schwarze Null, sondern ein Minus von 1,9 Millionen Euro, so René Kirchner weiter. Für 2021 betrug das prognostizierte Minus 2,2 Millionen Euro. Durch nicht abgerufene Gelder könne am Ende wahrscheinlich dennoch mit der schwarzen Null gerechnet werden. Durch eine sich wieder dem Vor-Corona-Niveau annähernde Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer, wichtigste Geldquelle der Kommune, könne das Minus im kommenden Jahr erneut wesentlich kleiner ausfallen.

Von Björn Bethe