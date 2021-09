„Velten läuft“ für die Hochwasseropfer

Velten

„Velten läuft“ in diesem Jahr am 19. September – die Organisatoren kündigen „endlich wieder einen Präsenzlauf für alle sportlich aktiven Veltenerinnen und Veltener“ an. Außerdem wird das beliebte Lauf-Event in seinem achten Jahr um eine digitale Variante vom 20. bis 26. September bereichert.

Zum ersten Mal wird der Wanderpokal der Bürgermeisterin vergeben. Egal ob vor Ort oder digital jeder gelaufene Kilometer zählt dabei für den guten Zweck: In diesem Jahr werden Spenden zugunsten der Betroffenen der jüngsten Hochwasserkatastrophe in Deutschland gesammelt.

Sportliches mit gutem Zweck verbinden

Für jeden gelaufenen Kilometer spenden die Partner des Veltener Stadtlaufs AWU und die Stadtwerke Velten (www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de). Ein zurückgelegter Kilometer bringt also insgesamt zwei Cent mehr auf dem Spendenkonto ein. „Mit unserer Familienlaufveranstaltung können die Laufenden das Sportliche mit dem guten Zweck verbinden und sich solidarisch mit denen zeigen, die unter den Folgen der Überschwemmungen zu leiden haben, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Jennifer Collin-Feeder.

„Velten läuft“ ist ein City-Lauf für Jung und Alt der Stadt Velten in Kooperation mit Teamwork Sport und dem Events-Verein, der AWU und den Stadtwerke Velten. Die Läuferinnen und Läufer können selbst zwischen den Distanzen zwölf (drei Runden), acht (zwei Runden) und vier Kilometer (eine Runde) wählen. Außerdem wird ein 1,4 Kilometer langer Kinderlauf und ein 500 Meter langer Bambinilauf angeboten. Der Startpunkt und das Ziel befinden sich in der Rathausstraße zwischen der Stadtturnhalle und dem Rathaus.

300 Läufer dürfen teilnehmen

Unterstützt wird „Velten läuft“ wieder am Streckenrand von den Schülerinnen und Schülern der Veltener Barbara-Zürner-Oberschule. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 300 Personen begrenzt. Zudem muss (ausschließlich) beim Start eine Maske getragen werden. Darüber hinaus wird auf ein gastronomisches Angebot in diesem Jahr verzichtet, dennoch erhalten die Teilnehmenden mit ihren Startnummern auch Obst in einem kleinen Versorgungspaket – gespendet wird dies vom Rewe-Markt Wiese in Velten.

Zuschauerinnen und Zuschauer des Laufs werden gebeten, sich auf dem gesamten Streckenverlauf großzügig zu verteilen, um das Infektionsrisiko zu verringern. Um Abfall zu vermeiden, werden keine Einwegbecher ausgegeben, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können jedoch ihre Getränkeflaschen vor dem Lauf auffüllen. Alle, die das Ziel erreichen, erhalten eine Medaille.

Wanderpokal der Bürgermeisterin

Aufgrund der Pandemie wird es leider keine Siegerehrung vor Ort geben. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten außerdem von der Stadt Velten im Nachgang T-Shirts zugesandt. Erstmals gibt es für Veltener Schulen und Kitas die Möglichkeit, mit dem eigenen Team beim Präsenzlauf am 19. September anzutreten, um den Wanderpokal der Bürgermeisterin zu gewinnen, inklusive Überraschungstag für die jeweilige Einrichtung. Ob Kita-oder Schulkinder, deren Familien, Erzieherinnen und Erzieher: Läuferinnen und Läufer können sich einem Team anschließen und für dieses an den Start gehen. Das Team, dem es gelingt, die meisten Läuferinnen und Läufer auf die Strecke zu bringen, gewinnt. Es lohnt sich also für Veltener Familien, gemeinsam die Sportschuhe zu schnüren!

Startgeld: Kinder- und Bambinilauf: 3 Euro, Jugend U 18: 5 Euro, Erwachsene: 15 Euro. Anmeldung bis 14. September. Nachmeldung ab 15. September zuzüglich 5 Euro.

