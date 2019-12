Veltener läuten gemeinsam die Weihnachtszeit ein

Velten

„Oh du fröhliche“ schallte es am Sonnabend um 18 Uhr mehrstimmig über den gut gefüllten Veltener Marktplatz, unzählige Lichter funkelten in der Dunkelheit.

Bereits zum vierten Mal hatten die Stadt Velten und Stadtwerke-Chef Michael Kühne zu „ Velten leuchtet“ eingeladen. Etwa 300 Veltener waren der Einladung auf den Marktplatz gefolgt. Wie auch in den Jahren zuvor war es Bürgermeisterin Ines Hübner, die den Startknopf für die Veltener Weihnachtsbeleuchtung drückte. „Allerdings funktioniert in diesem Jahr zum ersten Mal alles über Funk“, verriet sie kurz vor dem entscheidenden Moment. Auf die Frage was denn passiert, sollte die Technik versagen, antwortete sie lachend „Dann probieren wir es einfach noch mal.“

Der Adventskranz auf dem Marktplatz leuchtet. Quelle: Robert Roeske

Alle zählen gemeinsam von zehn rückwärts

Die Bürgermeisterin der Stadt Velten richtete einige Worte an die zahlreichen Besucher. „Wir wollen die Weihnachtszeit gemeinsam einläuten“, sagte sie, bevor dann alle gemeinsam von zehn rückwärts zählten bis der 2016 installierte Adventskranz erstrahlte. Die Finanzierung hatte die Stadtwerke Velten GmbH übernommen.

Die musikalische Umrahmung über nahm der Veltener Jugendchor „ OnlY JJoU“ mit bekannten Weihnachtsliedern. Auch der Weihnachtsmann wurde auf dem Marktplatz gesichtet. Die Illumination wird über die gesamte Weihnachtszeit zu sehen sein, so auch zum Veltener Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. Dann wird es am Sonnabend von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Museumshof weihnachtlich. Die Besucher der Veranstaltung zeigten sich begeistert. So sagte Karin Boyke aus Velten: „Ich bin jedes Jahr dabei und es gefällt mir immer sehr gut. Und meckern kann jeder, besser machen nicht.“ Wer vom Hunger geplagt wurde konnte sich zwischen deftigen Sachen vom Grill oder Crêpes entscheiden, das Eiscafé Eismöller sorgte für warme Getränke. Die ersten einhundert Becher Glühwein spendierte, wie auch schon in den Jahren zuvor, die Stadt Velten.

Von Stefanie Fechner