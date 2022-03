Velten

Erneut befanden sich in Zeit von Montagnachmittag (28. Februar), 15 Uhr, bis Dienstagmorgen (1. März) unbekannte Personen auf dem Gelände einer Firma in der Breiten Straße in Velten.

Die unbekannten Personen betraten das Grundstück sowie diverse Lager- und Produktionshallen und beschädigten Scheiben und Türen. Mit den Feuerlöschern, welche sie vor Ort fanden, besprühten sie den Tatort. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

