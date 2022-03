Veltener Gefahrenabwehrbedarfsplan: Braucht die Ofenstadt eine neue Feuerwache?

Velten

Die Veltener Stadtverordneten haben bei ihrer Sitzung am Dienstag der Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes zugestimmt. Auf Empfehlung des Hauptausschusses wurde noch der Zusatz hinzugefügt, zwei zusätzliche Personalstellen ab dem Jahr 2023 im Stellenplan mit aufzunehmen. Mittelfristig solle es eine Konzeption mit dem Ziel geben, dass ein Neubau oder eine Erweiterung der bestehenden Feuerwache geprüft wird.

Neben den neuen Hauptamtlichen, die sich um Verwaltungsarbeit innerhalb der Wehr kümmern sollen, werden als Reaktion auf die Erkenntnisse im Gefahrenabwehrbedarfsplan von der Stadtverwaltung nun zunächst noch ein neues Notstromaggregat angeschafft, ein neuer Sirenenstandort im Norden der Stadt geschaffen sowie neue digitale Funkgeräte und Schutzausrüstung beschafft. „Wir werden im nächsten Jahr mit den ersten Maßnahmen beginnen“, erklärte Bürgermeisterin Ines Hübner am Dienstag in der Stadtverordnetenversammlung, sie betonte außerdem die enge Abstimmung mit der Veltener Feuerwehr bei weiteren Maßnahmen.

Es braucht mehr Hauptamtliche

Die Planer der Forplan Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz hatten der Veltener Wehr im Gutachten viele Mängel attestiert. Um schneller zu werden, gehen die Planer davon aus, dass zeitnah zwölf Planstellen im Einsatzdienst und zusätzliche acht Planstellen mit Einsatzdienst erforderlich sind. Mittelfristig seien gar 18 Planstellen im Einsatzdienst und zusätzliche 14 Planstellen mit Einsatzdienst erforderlich.

Auch mehr Ehrenamtliche müssten – trotz der erfolgreichen Imagekampagne – gewonnen werden, um die Tageseinsatzbereitschaft zu erhöhen – das könne etwa durch die Bereitstellung von Wohnraum oder die Bereitstellung von Parkplätzen im Wohnumfeld erreicht werden. Laut dem Gefahrenabwehrbedarfsplan müsse auch viel an und um die Feuerwache passieren. „Es bestehen Mängel, die einerseits Unfallschwerpunkte und Gesundheitsgefährdungen für die Einsatzkräfte darstellen und andererseits den Einsatzablauf negativ beeinflussen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Feuerwehrhaus im jetzigen Zustand ausgereizt ist“, heißt es im Konzept. Beispielsweise seien Umkleiden in den unterschiedlichen Fahrzeughallen und auch noch unübersichtlich angeordnet, auch würden lange Laufwege für die Feuerwehrleute in der Wache entstehen. Der vorliegende Gefahrenabwehrbedarfsplan muss dann erst im Jahr 2026 erneut überarbeitet werden.

Von Marco Paetzel