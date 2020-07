Velten

Die Stadt Velten hat eine neue Plakat-Kampagne für die Buswartehäuschen in der Stadt unter dem Motto „Das, was zählt. Velten hält zusammen“ gestartet. Veltenerinnen und Veltener können auf großformatigen Fotografien zeigen, dass sie zusammen stark sind – sei es als Familie, als Ehepaar, als Nachbarn, als Spiel-, Vereins- und Sportkameraden oder Arbeitskollegen, Alt und Jung, usw. Dafür werden Veltener Gesichter gesucht.

Motto entstand in der Coronazeit

„ Velten hält zusammen“ ist das Motto eines Veltener Logos, das in der Corona-Zeit entstanden ist. Der Slogan soll aber auch über die Pandemie hinaus Wirksamkeit entfalten. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass es in der Ofenstadt eine breite Hilfsbereitschaft und Verbundenheit unter den Einwohnerinnen und Einwohnern gibt. „Wir wollen diese positiven Gefühle aufgreifen, damit sie im hektischen Alltag nicht wieder sang- und klanglos untergehen. Der Zusammenhalt trägt viel dazu bei, ob man in einem Ort nur wohnt oder ob er zur Heimat wird.

Anzeige

„Wir-Gefühl“ der Veltener soll gestärkt werden

Das ist aber das, was zählt“, sagt Bürgermeisterin Ines Hübner. Dieses Wir-Gefühl unter den Veltenern weithin sichtbar zu machen, ist Ziel der neuen Plakat-Kampagne. „Dafür suchen wir Veltenerinnen und Veltener! Es ist uns ein Anliegen, Bilder vor Veltener Kulisse entstehen zu lassen, die zeigen, wie gern sie in unserer Stadt zu Hause sind“, fordert Ines Hübner zum Mitmachen auf. Die ersten beiden Plakat-Motive sind bereits seit Juli im Veltener Stadtbild an den Bushaltestellen sichtbar. So hat sich das Ehepaar Helga und Martin König im Sonnenuntergang im Luchwiesenweg fotografieren lassen: „Wir sind vor neun Jahren aus Goslar nach Velten gezogen und fühlen uns hier sehr wohl“, berichtet Martin König, der den „Aktivclub Senioren Velten“ leitet.

Weitere MAZ+ Artikel

Bewerbungen weiterhin möglich

Wer sich ebenfalls gern einmal von einem professionellen Fotografen vor schönen Veltener Ecken ablichten lassen möchte, meldet sich bei Stefanie Steinicke-Kreutzer, zuständig in der Stadtverwaltung für das Stadtmarketing, per Telefon unter 03304 / 379 148 oder per E-Mail unter steinickekreutzer@velten.de. Alle „Veltener Fotomodells“ erhalten als Dankeschön nicht nur einen großformatigen Plakat-Ausdruck von ihrem Motiv, sondern auch zwei Eintrittskarten für eine stadteigene Veranstaltung ihrer Wahl im Kommunikationszentrum der Stadt Velten.

Von MAZonline