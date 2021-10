Veltener Marktplatz: Einschränkungen auf den Fußwegen

Velten

Die seit April laufenden Modernisierungsarbeiten auf dem Veltener Marktplatz kommen laut Auskunft der Stadtverwaltung gut voran. Die Arbeiten am neuen alten Stadtzentrum liegen im Zeitplan. In vielen Teilen sind die Pflasterarbeiten schon abgeschlossen. So können in den fertiggestellten Abschnitten auf der linken Seite der Passage von der Viktoriastraße kommend bereits die Fahrradbügel, Bänke und Papierkörbe aufgestellt werden. Nun geht es daran, den Bereich des künftigen Wasserspiels auf Höhe des ehemaligen Brunnens ebenso zu pflastern wie den Bereich vor der Drogerie Rossmann und dem Kunstschaufenster.

In diesen Bereichen kommt es zu Veränderungen der ausgewiesenen Gehwege. Dazu wurden bereits die Bauzäune versetzt. Alle Geschäfte werden aber wie bisher auch zugänglich bleiben. Mögliche Einschränkungen für Passanten und Anwohner aufgrund der Bauarbeiten bittet die Stadtverwaltung zu entschuldigen.

Unattraktiv, technische Mängel, nicht barrierefrei

Der Marktplatz wurde in den 1990er-Jahren erbaut. Er ist nicht nur wenig attraktiv, sondern wird den heutigen Bedürfnissen nicht mehr gerecht. Dazu gehören nicht nur die Anforderungen an einen multifunktionalen Stadtplatz, auf dem man sich gerne auch länger aufhält. Er ist auch nicht barrierefrei und weist technische Probleme auf. Neben alten Trinkwasserleitungen, die zu erneuern sind, ist das Gefälle an die immer häufigeren Starkregenereignisse anzupassen.

Einige der damals gepflanzten Bäume stehen zudem dicht neben einer Fernwärmeleitung und wurden ohne einen besonderen Wurzelschutz gepflanzt. Neben dieser notwendigen technischen Modernisierung wird mit dem Bauprojekt das Ziel verfolgt, die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen. Die Neugestaltung wird voraussichtlich bis Mitte 2022 abgeschlossen. Das rund zwei Millionen Euro teureBauprojekt wird mit rund 1,4 Millionen Euro aus dem landesprogramm „Aktive Stadtzentren II“ gefördert.

Von MAZonline