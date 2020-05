Velten

Durch die Feuerwehr wurde am Donnerstagvormittag (14. Mai) gegen 10:15 Uhr eine Gewässerverunreinigung an die Polizei gemeldet gemeldet. Konkret handelt es sich um einen 500 Quadratmeter großen Teich Am Tonberg, auf dem eine große Diesellache erkennbar war. Vor Ort konnte auch ein Kanister und diverse Schläuche festgestellt werden, aus dem vermutlich eine unbekannte Menge Öl ins Wasser gelangte. Eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde aufgenommen.

Anzeige

Von MAZonline