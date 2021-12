Veltens Feuerwehr wirbt mit Videos für sich

Velten

Darauf haben die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Velten lange hin gefiebert: Kürzlich hatte ein Film Premiere, deren Hauptdarsteller sie selbst sind. Die Feuerwehr bekommt einen professionellen Imagefilm, der Teil der seit 2018 laufenden breiten Imagekampagne „Mit Dir? Sicher!“ ist. Der Film soll möglichst vielen Veltenerinnen und Veltenern zeigen, dass es sich lohnt, sich ebenfalls in der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren.

Im zurückliegenden September hieß es dafür ein Wochenende lang für rund 20 Kameradinnen und Kameraden: „Klappe, die Erste!“. Im gesamten Stadtgebiet waren sie mit dem Berliner Filmemacher Lennart Noeske unterwegs, um die Szenen der täuschend echt wirkenden „Großeinsätze“ nachzustellen – mit dem Rettungsboot am Veltener Hafen, beim Brand in der Mühlenstraße mit dem Drehleiter-Löschfahrzeug ebenso wie beim Waldbrand hinter dem Wohngebiet Kuschelhain.

In dem Video ist einiges los

„Der Filmdreh war für uns absolutes Neuland und eine große Herausforderung. Doch mit dem Filmemacher hatten wir einen Profi an der Hand, der uns da sehr gut durchgeführt hat. Wir waren wirklich begeistert“, blickt Veltens Stadtwehrführer Heiko Nägel zurück.

Das rund neunminütige, mit Musik hinterlegte Video zeigt nun in actionreichen Bildern das breite Spektrum der Arbeit der Wehr und lässt dabei vor allem jene zu Wort kommen, die tagtäglich für die Sicherheit der Ofenstädter im Einsatz sind: die Kameradinnen und Kameraden selbst. Sie geben sehr persönliche Einblicke in ihre Arbeit und in ihre Kameradschaft – anrührend, Mut machend und inspirierend.

Seit zwei Wochen im Netz

„Als ich den fertigen Film das erste Mal gesehen habe, habe ich eine Gänsehaut bekommen. Es sind ehrliche, ganz tolle Interviews. Und das ist es ja, was wir erreichen wollen – über die Geschichten der Kameradinnen und Kameraden dafür werben, dass jeder ein Teil der Feuerwehr werden kann. Ganz nach unserem Motto: ‚Mit Dir? Sicher!‘“, erklärt Heiko Nägel weiter.

Wie es sich für eine echte Filmpremiere gehört, gibt es bereits seit Montag, 13. Dezember, einen Trailer zum Imagefilm zu sehen, der neugierig macht auf ein Filmerlebnis der ganz besonderen Art. Zu finden ist der 25-sekündige Clip auf dem offiziellen YouTube-Kanal und der Facebook-Seite der Stadt Velten und natürlich auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Velten.

Am Freitag, 17. Dezember, wurde der lange Imagefilm „Mit Dir? Sicher!“ ebenfalls dort online gestellt. Er soll künftig bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern Lust auf ein Ehrenamt bei der Wehr wecken.

Im Frühjahr 2022 wird außerdem noch ein rund 1,5-minütiger Veltener Feuerwehr-Film Premiere feiern, der zeigt, was Kinder und Jugendliche bei der Nachwuchswehr erleben und lernen können.

Einige neue Mitglieder in der Wehr

In der Veltener Freiwilligen Feuerwehr engagieren sich momentan 58 aktive Kameradinnen und Kameraden, rund 60 Kinder und Jugendliche im Minilöschzug und in der Jugendfeuerwehr sowie sieben Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Zuletzt hatte die Imagekampagne der Wehr etliche neue Mitglieder gebracht.

Was die Zahl der Kameraden angeht, so habe man im vergangenen Jahr einen großen Sprung gemacht. Die Tageseinsatzbereitschaft bleibt aber weiterhin ein Thema – und werde es wohl auch bleiben. „Es kommt ja nicht auf die bloße Anzahl der Einsatzkräfte an. Wenn sie in Berlin arbeiten, haben wir sie tagsüber nicht zur Verfügung“, hatte Stadtbrandmeister Heiko Nägel kürzlich im Gespräch mit der MAZ erklärt.

Die Videos der Veltener Wehr sind abrufbar unter der Adresse www.feuerwehr-velten.de oder über die Videoplatttform www.youtube.com unter dem Stichwort „Stadt Velten“

Von MAZonline