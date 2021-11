Veltens Museen zwischen Vergangenheit und Zukunft – 114. Geburtstag von Hedwig Bollhagen

Hennigsdorf

Bis unter die Decke reicht das Depot. Wie ein gigantischer Adventskalender türmt es sich vor dem Besucher auf. Hinter jeder der verschiebbaren Holztüren lagern Keramiken von Hedwig Bollhagen, rund 1000 Teller, Tassen, Vasen& Co. sind es insgesamt geworden. „Das Depot ist schon im vergangenen Jahr fertig geworden, aber coronabedingt konnten wie es erst jetzt einweihen“, sagt Udo Arndt, Chef des Fördervereines. Nun, zum 114. Geburtstag der berühmten Keramikerin, am Mittwoch waren Bollhagens Nichte Silke Resch und ihr Mann Klaus aus Hannover gekommen.

Die beiden sind die Stifter der Hedwig-Bollhagen-Stiftung , die anno 2005 gegründet wurde. Es galt, einen Ort für den Nachlass HBs zu finden. „Das Museum hier in Velten ist eine wunderbare Lösung, wir sind gerne hier“, sagt die Nichte, die bis zum Schluss auch beste Freundin HBs gewesen sei. Sie habe die Nichte oft besucht, schließlich sei auch Hedwig Bollhagen auf jenem Grundstück in Hannover geboren.

Die Sanierung geht voran

Nebenan laufen die Sanierungsarbeiten im Ofenmuseum nach Plan. Das Dach ist fast fertig, es fehlen nur noch die Fallrohre. Neben der Dachhaut sind auch die Überstände, die Freigesperre und Giebel wieder aufgemauert – so, wie das Haus etwa um 1900 ausgesehen hat. „Auch die Fassade ist auf Rück- und Südseite saniert, die Schornsteine sind aufgemauert.“ Die Oberlichthalle im Erdgeschoss ist entkernt, derzeit wird die Fußbodenheizung eingebaut. Alle Arbeiten könnten bis 2024 fertig sein. Der Brandschutz werde im nächstes Jahr ein Thema. „Das ist dringlich, weil wir Publikum durch das ganze Gebäude führen wollen“, so Udo Arndt. Zudem müssten noch die Nebengebäude saniert werden.

„Wir haben auch eine alte Dampfmaschine von 1896 gekauft, die wir wieder in Gang bringen wollen. Es gab hier früher mal eine, das haben wir in einem Bericht von 1905 gefunden“, erklärt Udo Arndt weiter. Das nötige Geld für die Sanierung kommt unter anderem von Bund und Land, die jeweils 1,2 Millionen Euro geben. Für die Sanierung der Ziegel werden im Zuge der Arbeiten 115364 Patenschaften vergeben – für jeden Ziegel des Daches eine. Mit fünf Euro pro Stück ist man dabei. Etwas mehr als die Hälfte der Patenschaften seien vergeben. „Wir wollen die Bürger niedrigschwellig hinzugewinnen, obwohl es in der Summe vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber so nimmt man alle mit“, erklärt Udo Arndt.

Fünf Punkte für eine bessere Zukunft

Einen weiteren Termin, der sich eher mit der Zukunft beschäftigt, gab es schon am Montag im Ofenmuseum. Hier wurde der Veltener Fünf-Punkte-Plan 2021 vorgestellt, der auf den Ergebnissen des Baukulturdialogs Brandenburg „Baukultur vor Ort" basiert, der im Oktober 2020 am selben Ort stattfand. Eingeladen hatten die Bundesstiftung Baukultur, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und die Baukulturinitiative Brandenburg. Der nun vorgestellte Plan widmet sich der Frage, wie Leerstand, Stagnation und Erhaltung der Daseinsvorsorge bewältigt werden können. Erstens: Alle Kraft müsse wieder in der Mitte des Ortes konzentriert werden, skizzierte Reiner Nagel,Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Es brauche Vitalität, Dichte und eine gute Durchmischung.

Zudem müsse die bestehende Stadt umgebaut werden. „Es ist unrealistisch, zu denken, wir könnten alles neu machen. Wir müssen vom Bestand ausgehen“, erklärte er. Am Beispiel des Ofenmuseums in Velten sehe man ja, dass alte Bauwerke Geschichte, Identität und Charakter hätten. Dritter Punkt sei das Thema Standortmanagement. Nach der Fertigstellung der Gebäude müssten sie dauerhaft betrieben werden, vieles könne man im Betrieb verbessern. „Dieses Kümmern braucht Menschen, Aktivitäten und Initiative. Das muss Thema von Stadtentwicklung sein.“ Zudem müsse Baukultur Geschichten erzähle. „Wir müssen berichten, was in den Gebäuden stattgefunden hat. Bürger sind stolz auf ihre Stadt, weil sie die Geschichte kennen. Wir müssen mehr berichten, mehr erzählen“, so Reiner Nagel weiter. Zudem müssten als fünfter Punkt Ziele definiert werden. „Für eine positive Entwicklung muss man sich selbst Ziele setzen. Das kann ein bevorstehendes Stadtjubiläum oder eine Landesgartenschau sein, es kann aber auch ein Raum sein – dass man etwa die Ortsmitte bis zu einem Zieljahr aufmöbelt“, so Nagel.

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner erklärte, der Plan könne einen Beitrag leisten, dass sich Menschen in Stadt und Land zuhause fühlen dürften. So werde der Zusammenhalt gestärkt.

Von Marco Paetzel