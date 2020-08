Velten

Ende Juli kehrte der Taufstein heim in die Veltener Kirche. Seit April wurde das rund 350 Jahre alte Holzkonstrukt in Potsdam saniert. Rund 10 850 Euro haben die aufwändigen Arbeiten gekostet – bezahlt hat es die Kirche aus Spenden von Bürgern. Um die Restaurierung von Veltens vermutlich ältestem Kunstwerk zu bezahlen, startete die Gemeinde mit der Veltener Familie Ehlert eine Spendenaktion, 69 Menschen gaben, was sie konnten.

Pfarrer Markus Schütte hatte die Aktion vorangetrieben. Es ist so etwas wie sein Abschiedsgeschenk: Ab September beginnt er seine Arbeit in der Evangelischen Stadtgemeinde Stendal. „Dort gibt es wunderbare alte Hansekirchen, so eine Chance bekommt man nicht oft“, so der 52-Jährige, der erst 2017 von Neuruppin nach Velten kam. Er habe über die Entscheidung lange mit seiner Familie diskutiert und verlasse die Ofenstadt mit Wehmut. „Vor allem wegen der Menschen, die uns hier dankbar und freudig aufgenommen haben“, so Schütte.

Es soll keine Flucht sein

Er hatte aber Bedenken beim Zeitpunkt des Wechsels. „Ich wollte nicht, dass es wie eine Flucht aus Velten erscheint, denn das ist es nicht.“ Schütte hatte sich im Frühjahr mehrfach kritisch in den Medien – auch überregional – geäußert, was die Entwicklungen in der Stadtverordnetenversammlung angeht. Mit großer Sorge sieht der Pfarrer die aktuellen Beschlüsse von Pro Velten, CDU, AfD und NPD, die sich gegen den S-Bahn-Anschluss aussprechen und gegen Bebauungspläne ab 50 Wohneinheiten.

Veränderung und Entwicklung seien Grundzüge des Lebens; Angst und Abschottung keine Rezepte für die Zukunft – so lautet Schüttes Credo. „Mit macht es Sorgen, dass es im Parlament derzeit eine Mehrheit gibt, die rechte und rassistische Parteien mit einbezieht“, so der Pfarrer. Es könne nicht sein, dass dies mittlerweile als selbstverständlich hingenommen werde. „Einige Vertreter im Parlament müssen sich die Frage stellen, vor welchen politischen Karren sie sich spannen lassen – sie sind ja wegen ihrer Stimmen auf diese Leute angewiesen.“

Die Außensanierung der Kirche steht an

Ansonsten wünscht er seiner Gemeinde für die Zukunft vor allem, dass die Außensanierung der Kirche vorangetrieben wird. „Auch die Turmuhr muss repariert werden, zudem müssten Kirchgarten und Vorplatz neu gestaltet werden.“ Im Herbst 2018 wurde die Innensanierung der Kirche, , das in den Jahren um 1750 unter dem Regiment des alten Fritz errichtet wurde. fertiggestellt – neue Fenster, neue Wandfarbe und sanierte Kirchbänke inklusive. Kostenpunkt: rund 30 000 Euro. „Wenn wände grau sind und Bänke kaputt, dann fühlt man sich nicht wohl. Die Sanierung haben wir mit den Menschen vor Ort geschafft“, so Schütte.

Seinen letzten Gottesdienst in der Ofenstadt wird der Geistliche am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr – coronabedingt – im Kirchgarten abhalten. „Hoffentlich bei gutem Wetter und ordentlich Abstand“, so Schütte. Es wird ein Bläseremsemble mit Musikern aus Velten, Marwitz und Dresden spielen, auch Superindendent Uwe Simon wird kommen. „Wir bitten dringend um Voranmeldung im Gemeindebüro“, so der Pfarrer. Wer sein Nachfolger wird, ist unklar. Zunächst wird Pfarrer Thomas Hellriegel übernehmen. „Ich hoffe und bete, dass dann Anfang 2021 feststeht, wer meine Nachfolge antritt“, so Markus Schütte.

Von Marco Paetzel