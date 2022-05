Die Gewerkschaft Verdi ruft die Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sowie Auszubildende in der Heilerziehungspflege am Mittwoch, 4. Mai 2022, erneut zum ganztägigen Warnstreik auf. Das führt in den kommunalen Einrichtungen, unter anderem in Hennigsdorf und Velten, zu veränderten Öffnungszeiten und zur Schließung von einigen Häusern.