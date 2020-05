Vergangenheit holte ihn ein: Einbrecher wird für Tat von vor neun Jahren bestraft

Oranienburg/Velten

„Es ist immer so, dass die bösen Taten einen einholen, obwohl man längst ein besserer Mensch geworden ist“. Mit diesen philosophischen Worten umriss treffend der Verteidiger des Angeklagten den gestrigen Prozess am Montag vor dem Schöffengericht Oranienburg. Dragan G. hatte vor neun Jahren einen Wohnungseinbruch begangen, für den er nun zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Vier Monate U-Haft

Da diese Tat extrem lange zurückliegt und der 44-jährige Slowene ein reumütiges Geständnis ablegte, wurde die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Auch die vier Monate Untersuchungshaft, die der Beschuldigte inzwischen in deutschen Gefängnissen verbringen musste, werden ihm für sein weiteres Leben eine Lehre sein, bekräftigte sein Verteidiger die Strafaussetzung. Dragan G. wurde im Februar in seinem Heimatland festgenommen, in dem er als Kellner arbeitete und den deutschen Justizbehörden übergeben. Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Hygienebestimmungen – einschließlich Quarantäne – begann so eine Odyssee von München über weitere sechs Stationen letztlich bis nach Wulkow/ Neuruppin für den Angeklagten. „Das war gewiss kein Zuckerschlecken“, unterstrich der Anwalt diese Zeit.

Durch DNA überführt

Was hatte sein Mandant angestellt? Der verheiratete Vater zweier Söhne (15 und 16 Jahre alt) hatte am 3. Dezember 2011 das Fenster einer Wohnung in der Veltener Goethestraße aufgehebelt und den Ehering der Mieterin, sowie Modeschmuck und mehrere Uhren gestohlen. Wert der Beute etwa 860 Euro. Hinzu kam ein Schaden von 200 Euro. Der Dieb wurde damals nicht ermittelt, jedoch später durch einen Treffer in der DNA-Datenbank überführt. In dieser war er durch eine spätere Straftat erfasst worden. „In Vorbereitung auf diese Hauptverhandlung hatte ich keinen Zweifel, dass der Angeklagte ins Gefängnis muss“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Und zwar ein Jahr und zwei Monate, hielte sie für angemessen. Nachdem sie den Mann im Gerichtssaal kennengelernt habe, seine Reue, sein Geständnis, seine mehrjährige Zeit ohne Straftaten zur Kenntnis genommen habe, hätte sie gegen eine Strafaussetzung bei vierjähriger Bewährungszeit nichts auszusetzen. Sie beantrage auch den Haftbefehl aufzuheben.

Urteil ist rechtskräftig

„Ich werde mich hüten, offene Türen zuzuschlagen“, schloss sich der Verteidiger dem Antrag der Anklägerin gern an. Er betonte, dass der von seinem Mandanten begangene Einbruchdiebstahl damals noch „nur“ als Vergehen geahndet worden wäre. Heute wäre es nach Gesetzesänderung ein Verbrechen mit einem Strafrahmen von einen bis zu zehn Jahren. Das Gericht schloss sich in seiner Verhandlung am Montag diesen Anträgen mit seinem Urteil an. Es ist rechtskräftig.

Von Helmut Schneider