Verkehrskontrolle: Autofahrer flüchtet in Velten vor der Polizei

Velten

Auf ein Auto der Marke Alfa Romeo wurden Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel am Montag (28. Dezember) gegen 11.10 Uhr in der Kreisbahnstraße in Velten aufmerksam. „Das entstempelte Nummernschild aus dem Landkreis Havelland fiel den Beamten auf, so dass sie sich dazu entschlossen den Wagen zu kontrollieren“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Fahrer des Alfa dachte jedoch gar nicht daran anzuhalten, beschleunigte seinen Wagen und flüchtete vor den Beamten. Diese konnten den Wagen kurze Zeit später in der Rosa-Luxemburg-Straße stoppen und kontrollieren. Wie sich herausstellte hatte der Fahrer auch einiges zu verbergen. „Für das Auto bestand kein Versicherungsschutz, zudem war der 35-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis“, erklärte Dörte Röhrs weiter.

Die Polizeibeamten fertigten entsprechende Anzeigen und stellten den Alfa Romeo wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens sicher.

Von MAZonline