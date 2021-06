Verkehrskontrolle in Velten: 35-Jähriger mit Haftbefehl fliegt auf

Velten

Am Montagabend (7. Juni) wurden Polizeibeamte in der Breiten Straße in Velten auf einen 35-Jährigen mit einem nicht zugelassenen E-Scooter aufmerksam. Bei der folgenden Kontrolle offenbarten sich den Beamten körperliche Auffälligkeiten, was diese mit der Durchführung eines Drogenschnelltests quittierten. Dieser schlug positiv auf die Einnahme von Cannabis an.

Bei einer folgenden Fahndungsabfrage zur Person wurde bekannt, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die Vollstreckung konnte durch Bezahlung der geforderten Summe abgewandt werden. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und ermitteln nun wegen Verstößen gegen das Pflichtschutz- und Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter berauschenden Mitteln.

Von MAZonline