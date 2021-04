Verwaltung ruft Bürger auf: Engagierte Ehrenamtler für Ehrenurkunde gesucht

Velten

Ehrenamtliches Engagement wird in der Veltener Ofenstadt schon seit vielen Jahren gewürdigt. Ab diesem Jahr zeichnet Velten engagierte Bürgerinnen und Bürger mit einer Ehrenurkunde aus. Nun veröffentlicht die Stadtverwaltung eine Pressemitteilung, damit sich Veltener finden, die wiederum andere Mitbürger vorschlagen könnten. Wenn sie in ihrem Bekanntenkreis jemanden kennen, der sich unermüdlich in seiner Freizeit für das Wohl der Stadt und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner engagiert, dann sollten Bürger diese Person doch für eine Auszeichnung durch die Stadt Velten vorschlagen.

„Die Würdigung kann für alle Bereiche, in denen ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt wird, erfolgen. Dazu zählen insbesondere soziales, kulturelles und sportliches Engagement, ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr, die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen, die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, Interkulturelles Engagement, zum Beispiel die Pflege der Städtepartnerschaft und die Förderung der Nachbarschaft sowie des gesellschaftlichen Zusammenhalts.“

Bis 30. September sind Vorschläge möglich

Ausgezeichnet werden können Einzelpersonen ebenso wie Verein, Organisationen, Selbsthilfegruppen, Bürger- und sonstige Initiativen, Vertreter aus politischen, kulturellen, religiösen und humanitären Bereichen sowie Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien.

Formlose Vorschläge können bis zum 30. September 2021 bei der Stadt Velten, Fachbereich II - Soziales/Bürgerservice, zu Händen Stefanie Ullmann eingereicht werden. Bitte versehen Sie Ihren Vorschlag mit dem Kennwort „Ehrenamtliches Engagement“ und einer kurzen Begründung.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.velten.de > Ortsrecht. Für Fragen steht zudem Stefanie Ullmann (Tel. 03304 / 379 189, E-Mail: ullmann@velten.de) gerne zur Verfügung.

