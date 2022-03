Visionen für Velten: Heike Toll vom Künstlertreff hat viele Ideen

Velten

Golfsport und Kunst – Heike Toll versteht es, ihre Leidenschaften miteinander zu verknüpfen. In ihrem Zuhause in Velten zieren mehrere von ihr bemalte Kacheln mit farbenfroh schwungvollen Golfspielern die Küche. Passend zum beginnenden Frühling sprüht Heike Toll nur so vor Ideen. Im Künstlertreff Velten kann sie viele davon ausleben, doch es gibt noch eine Menge Visionen für das lokale Netzwerk, das vor fünf Jahren auf Initiative der Stadt gegründet wurde und Professionellen wie Hobbykünstlern gleichermaßen offen steht.

Musik, Literatur und Kunst verbinden

Den Horizont zu erweitern – und dazu auch den Kunstbegriff noch weiter zu fassen, das ist der Ansatz, den Heike Toll und ihre Mitstreiter verfolgen. Denn als Künstler dürfen sich nicht nur Maler, Grafiker, Keramiker oder Bildhauer bezeichnen. „Wir haben neuerdings auch eine Schriftstellerin bei uns“, berichtet die Veltenerin. Mit Stefanie Steenken gehört nun auch eine Kinderbuchautorin zum Künstlertreff. „Auch Wortkunst ist Kunst“, betont Heike Toll.

„Ich will, dass Frauen ihre Macht erkennen und wertschätzen.“ – Ein Zitat von Nancy Pelosi ziert eines der Bilder von Künstlerin und Malerin Heike Toll. Quelle: Enrico Kugler

Mit einem Strahlen im Gesicht erinnert sie sich an das Straßenfest „Kunstbaustelle“ im August 2021, bei dem sich nicht nur der Künstlertreff präsentierte, sondern auch ein Bühnenprogramm – unter anderem mit einer Percussiongruppe der Lindengrundschule sowie einer Theatergruppe des Jugendclubs Oase – die Besucher begeisterte. „Genau solche Veranstaltungen müsste es noch viel öfter geben“, findet Heike Toll. Die Idee, Menschen verschiedener Generationen und Interessengebiete zusammenzuholen, sagt ihr zu. „Im Jugendclub Oase wird zum Beispiel ganz wunderbar musiziert, doch es gibt nur wenige Auftrittsmöglichkeiten für die Jugendlichen. Wenn wir da gemeinsam etwas auf die Beine stellen könnten, wäre das bereichernd für Velten und auch für die Umgebung.“ Kunst und Musik zu verbinden, so wie im Oranienwerk, nur kleiner – das schwebt der Malerin vor, bestenfalls mit so wenig Bürokratie verbunden, wie möglich.

Werke der Malerin Heike Toll. Quelle: Enrico Kugler

Als junge Frau wollte die gebürtige Berlinerin, Jahrgang 1961, ihre Leidenschaft zum Malen eigentlich zu ihrem Beruf machen, doch die Kunsthochschule war teuer und so entschied sich Heike Toll für ein Lehramtsstudium in Germanistik und Geografie. Nach ihrem zweiten Staatsexamen jedoch waren die Arbeitsplätze für Lehrerinnen und Lehrer an Schulen rar, weswegen sie zunächst in einem Heim für geistig behinderte Jugendliche anfing, später folgte der Wechsel an eine Spandauer Grundschule mit Integrationsklassen. Danach unterrichtete sie an einer Oberschule. Die engagierte Lehrerin leitete auch Theatergruppen, stand selbst gerne auf der Bühne und verlor die Kunst nie aus den Augen.

Geliebter Beruf als Lehrerin

Velten als Wahlheimat entdeckte Heike Toll erst 2017. Es war das Jahr, in dem der Künstlertreff entstand, dem sie sogleich angehörte. Seit Mai 2020 ist sie neben Julia Ehlert auch deren Sprecherin. Durch Corona hatte es die Kulturszene in den vergangenen zwei Jahren nicht leicht. Ende 2021 endete auch noch die Nutzung des Kunstschaufensters am Marktplatz. „Wir suchen gerade eine neue Möglichkeit für Ausstellungen, denn wir möchten Kunst weiterhin für jeden ohne große Hürden zugänglich machen und auch Nicht-Mitglieder dazu ermutigen, ihre Werke zu zeigen“, erklärt die Künstlerin. „Die Stadt unterstützt uns zum Glück bei der Suche.“ Darüber hinaus sind regelmäßig Werke im Foyer der Stadtwerke Velten – gleichzeitig Sponsor des Künstlertreffs – zu sehen. Auch das Kommunikationszentrum war schon mehrmals ein Ort für Ausstellungen.

Aktuelle Ausstellung

Werke von Heike Toll gibt es derzeit noch bis zum 26. April in der Galerie des Neuen Rathauses Glienicke zu sehen. Gemeinsam mit Künstlerinnen des Künstlerstammtisches Glienicke stellen die Veltener dort Werke anlässlich des internationalen Frauentags aus. Im Juni soll die „6. Veltener Vielfalt“ im Landratsamt Oranienburg eröffnet werden.

Von Wiebke Wollek