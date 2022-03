Volle Mülltonnen nach Awu-Streik: 80 Beschäftige beteiligen sich an Warnstreik für mehr Lohn

Velten

Volle Mülltonnen standen gestern an den Straßen der Ofenstadt. Kein Wunder: Rund 80 Beschäftigte der Abfallwirtschaftsunion Oberhavel (Awu) streikten am Freitagmorgen ab 4.30 Uhr vor dem Werkstor in der Veltener Breiten Straße. Dabei geht es vor allem um mehr Lohn: Der Tarifvertrag ist seit dem 31.Dezember 2021 gekündigt, seitdem laufen Verhandlungen. Einigkeit konnte bei den Themen Jahressonderzahlung und Anhebung der Azubi-Gehälter erzielt werden – nicht aber bei der Lohnsteigerung. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) fordert 6,5 Prozent mehr für die Beschäftigten.

In der vierten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber sechs sogenannte Leermonate ohne Lohnerhöhung angeboten, gefolgt von einer Erhöhung um fünf Prozent vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 – und dann einen zweiten Erhöhungsschritt um drei Prozent vom 1. Juli 2023 bis zum 31.Dezember 2023. Dieses Angebot wurde von den Gewerkschaftsmitgliedern mit deutlicher Mehrheit abgelehnt und für die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen votiert.

Es ist der erste Streik in der Awu-Geschichte

„Es ist einer der ersten Arbeitskämpfe in meinem Bereich unter diesen Teuerungsbedingungen. Der Arbeitgeber bietet das an, was er immer anbietet. Aber sonst gab es eben 0,8 Prozent Inflation“, sagt Stefan Bornost, Verdi-Gewerkschaftssekretär, gegenüber der MAZ. Insbesondere die sechs Leermonate ohne Lohnerhöhung lehnten die Kolleginnen und Kollegen ab, schließlich hätten sie durchgehend die Leistung erbracht und erwarteten dafür eine Wertschätzung in Form einer Lohnerhöhung rückwirkend zum 1. Januar.

Der Verdi-Mann stand am Freitagmorgen gemeinsam mit den Beschäftigten in der Kälte vor dem Awu-Werktor und war zufrieden mit der Beteiligung beim allerersten Streik in der Geschichte der Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH. „Wir haben eine Belegschaft von 220 Leuten, da sind 80 Leute ein Fabelergebnis.“

Awu-Chef Manfred Speder reagierte angefressen

Einer, der am Freitag mit vor dem Werktor stand, ist ein junger Werkstattmitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er fordert, dass die Leermonate bei den Verhandlungen verschwinden, ansonsten sei das Angebot in Ordnung. „Dann kommt noch die Inflation dazu. Und wir hinken sowieso schon knapp 15 Prozent hinter dem Branchendurchschnitt her.“

Awu-Geschäftsführer Manfred Speder war von dem Streik überrascht worden – und reichlich angefressen. „Dass man das ausgerechnet machen muss, wo wir in den Verhandlungen kurz vor einer Einigung stehen, ist nicht angemessen – sehr vorsichtig gesagt.“ Zudem seien die Mitarbeiter nach dem Streik-Ende gegen 9 Uhr nach Hause gefahren, statt ihre Touren zu fahren. „Da fehlt die Verantwortung gegenüber dem Arbeitgeber. Das ärgert mich“, so Speder über den als ganztägig deklarierten Warnstreik. Er schätzt das bisherige Angebot, das auf dem Tisch liegt, als großzügig ein – und verweist auf die steigenden Dieselpreise, die für die Awu als Logistikunternehmen ein riesiges Problem seien. Etwa eine halbe Million Euro mehr an Kosten müsste man nun einplanen. „Wir haben hier ein Tankvolumen von 1,2 Millionen Liter, das trifft uns besonders hart“, so Manfred Speder. Man werde auch mit den Kunden über die Preise reden müssen. Was die Gewerkschaft Verdi angeht, so habe sie sich jahrelang nicht sehen lassen. „Nun wollen sie wahrscheinlich zeigen, dass sie da sind und jetzt mal eine Aktion machen.“

Die Tonnen sollen nach und nach geleert werden

Von der Pressestelle des Landkreises heißt es, die Awu arbeite an einem alternativen Abfuhrplan für die kommenden Stunden und Tage. „Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, die am Straßenrand bereitgestellten Abfallbehälter dort vorerst weiter zu belassen. Bis Montag nicht entleerte Behälter können auch dann nochmals bereitgestellt werden.“ Die ausgefallene Abholung erfolge sukzessive, Sperrmüll werde bevorzugt abgefahren. „Der Landkreis bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für verzögerte Abholung.“

Von Marco Paetzel