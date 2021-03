Von bezahlbarem Wohnraum bis zur guten Betreuung – das wollen die Fraktionen 2021 für Velten erreichen

Velten

Die Corona-Pandemie hat auch die Veltener Ofenstadt weiter im Griff, dennoch soll es in diesem Jahr weiter vorangehen in der Ofenstadt. Das größte Projekt ist die Umgestaltung des Marktplatzes, die im April beginnen und bis voraussichtlich Ende März 2022 dauern soll. Doch welche Projekte haben sich die Fraktionen der Veltener Stadtverordnetenversammlung für dieses Jahr vorgenommen? Die MAZ hat nachgefragt.

Mario Große (Pro Velten): „Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie verschonen unseren Stadthaushalt nicht. Daher werden wir keine Versprechungen abgeben, die wir nicht halten können, Luftschlösser können andere bauen. Die Frage der Innenstadtbelebung muss endlich entschieden werden. Wenn wir in 2021 mit unserer Idee zur Schaffung einer Markthalle alle überzeugen könnten, wäre das für uns ein Meilenstein. Behutsame und nachhaltige Stadtentwicklung hat für uns weiter höchste Priorität. Bevor wir weitere größere Bebauung zulassen, wollen wir zentrale Fragen zur Infrastruktur beantwortet wissen. Mit höherer Einwohnerzahl benötigen wir mehr Plätze in den Kitas, Grundschulen und den weiterführenden Schulen. Es braucht weitere Grünflächen, mehr Kapazitäten in Senioreneinrichtungen und viele andere Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Derzeit liegt eine Kita- und Schulbedarfsplanung vor, die von 223 weiteren Wohnungen bis zum Jahr 2031 ausgeht. Bei einer solchen Planung brauchen wir also nicht im Ansatz darüber nachdenken, am Moratorium zu wackeln. Die Stadtverordneten haben 2020 beschlossen, dass die Veltener bezüglich des Bevölkerungswachstums befragt werden sollen und der Verkehr untersucht werden soll. Alles mit dem Ziel, festzulegen, welches Wachstum gewünscht und verträglich ist. Nach zehn Monaten müssen wir feststellen, dass dies noch immer nicht geschehen ist. Daher werden wir uns dafür einsetzten, dies voranzutreiben. Auch hier sagen wir: Velten soll Velten bleiben!“

Katja Noack (SPD): „Erste Priorität für uns ist es, die Stadt so gut wie möglich durch diese Krise zu bringen. Dazu gehören vor allem stabile Finanzen. Investitionen werden wir nur zustimmen, wenn diese durch Fördermittel abgesichert sind. Daneben sehen wir die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum als wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre an. Hierbei sollen sich unsere kommunalen Gesellschaften engagieren – so verbinden wir Stadtentwicklung und Soziales miteinander. Wir wollen die Entwicklung des Plangebietes „Nauener Straße“ wieder aufnehmen und vorantreiben. Velten wächst – diese Herausforderung nehmen wir an. Wir wollen ein Velten für Alt und Jung – deshalb wollen wir die Arbeit des Seniorenbeirates durch einen Seniorenbeauftragten als Bindeglied zwischen Seniorinnen und Senioren, Verwaltung, Stadtverordneten und anderen Institutionen unterstützen. Weiterhin wollen wir die Vergabe von Kita-Plätzen durch ein Online-Vergabeportal transparenter und einfacher gestalten. Wir wollen die Verkehrsinfrastruktur weiter stärken. Für den Ausbau der Landesstraße 20 (Rosa-Luxemburg-Straße) setzen wir uns an den entscheidenden Stellen ein. Zudem wollen wir Verhandlungen mit der Oberhavel Verkehrsgesellschaft über eine Ausweitung des Busverkehrs in den Abendstunden und an den Wochenenden aufnehmen.“

Marcel Ruffert (CDU): „Die CDU-Fraktion hat sich für das Jahr 2021 mehrere Schwerpunkte gesetzt, die drei bestimmendsten sind: Für das Entwicklungsgebiet an der Nauener Straße eine gemeinschaftliche Lösung finden; Innerhalb der SVV den Kompromiss wieder mehr in den Fokus rücken und das Thema Nachhaltigkeit in Velten weiter stärken. Darüber hinaus werden innerhalb der CDU-Fraktion auch die Themen Aufforstung und Verkehrsinfrastruktur eine größere Rolle spielen.“

Alexander Moser-Haas (Linke): Durch die Corona-Krise wird bei noch mehr Veltenerinnen und Veltenern das Geld knapp. Umso wichtiger, dass Wohnraum bezahlbar ist. Wir wollen erreichen, dass mit der Landesförderung für untere und mittlere Einkommensgruppen in Velten Sozialwohnungen neu gebaut werden und der Wohnungsmarkt insgesamt entlastet wird. Den Kindern darf durch Corona nicht ihre Bildung und Zukunft verhagelt werden, mit Sozialarbeit und guter Betreuung müssen die Folgen der Pandemie aufgefangen werden, damit niemand allein mit den Problemen zurückgelassen wird. Für alle, die pendeln müssen, sich kein Auto leisten können oder wollen, setzen wir uns dafür ein dass Velten beim S-Bahn-Ausbau wieder Teil der Lösung und nicht des Problems wird, außerdem kämpfen wir weiter für eine Stärkung des Radverkehrs. Vieles ist im Hartz IV-Regelsatz nicht drin, Kinder und Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften sind daher oft von Gruppenaktivitäten ausgeschlossen, etwa weil sie sich das Ticket für den Bernsteinsee nicht leisten können. Wir lassen nicht locker und wollen für sie eine kostenlose Saisonkarte. Wir werden weiter dafür streiten, dass faschistisches, rassistisches, antisemitisches und anderes menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz in unserer Stadt findet.“

Heiko Gehring (AfD): „In Zeiten von Berufsverboten und Kurzarbeit als Ergebnis der Eindämmungsmaßnahmen der Landesregierung nun über kommunale Ziele fürs Jahr 2021 zu sprechen ist relativ schwierig, wenn man ehrliche Politik macht. Denn auch unsere ehrenamtlich arbeitende Fraktion ist von Kurzarbeit und Berufsverbot stark betroffen, sodass sich der Fokus im Moment, wie bei vielen anderen Mitbürgern der Stadt auch, ums eigene Überleben und die Zukunft dreht. Nichtsdestotrotz kommen wir natürlich unserem Wählerauftrag nach und stecken weiterhin den Finger in die Wunde der Altparteien und kommen der Kontrollpflicht gegenüber der Stadtverwaltung und den städtischen Unternehmen nach. Als Unterstützung des Handwerks-, Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiegewerbes der Stadt Velten stellten wir einen Beschluss-Antrag zur Schaffung einer lokalen digitalen Shoppingplattform, der jetzt in den Ausschüssen beraten wird. Wir hoffen hier eine Unterstützung für jeden Selbstständigen der Stadt zu schaffen, der daran teilnehmen möchte. Eine aktuelle Sache die uns am Herzen liegt ist der Zustand des neugebauten Bahnhofsgebäudes. Auch wenn das Gebäude der Deutschen Bahn gehört, ist der jetzige Zustand so nicht mehr hinnehmbar. Die Stadt hatte etwa 1,3 Millionen Euro Steuergelder mit investiert und sieht jetzt zu, wie in kurzer Zeit durch Vandalismus, Sachbeschädigung, Diebstahldelikte und defekte Fahrstühle das Schmuckstück zu einem Bruchstück mit kriminellem Umfeld verkommt.“

Von Marco Paetzel