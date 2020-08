Zwei Pkw sind am Sonnabend gegen 18.10 Uhr in Velten zusammengestoßen. Unfallursache war das Nichtbeachten der Vorfahrt.

