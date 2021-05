Webseite, Bücherbox, Kunstwerke: Das sind die nächsten Projekte für das Stadtmarketing

Velten

Das Stadtmarketingkonzept der Ofenstadt sieht viele einzelne Vorhaben vor, die Verwaltung erstattete in der SVV am Donnerstag einen Zwischenstand. Umgesetzt wurden bereits Maßnahmen wie ein Unternehmerfrühstück, Künstlertreffs, ein Leitsystem für das Gewerbe, W-Lan in der Innenstadt, ein Citymanagement oder auch der Bürgerhaushalt, der seit 2019 stattfindet.

Das größte aktuelle Vorhaben sei aktuell im Rahmen des Konzepts die Erstellung einer neuen Webseite für die Stadt (www.velten.de). Die Vergabe dazu erfolge, informierte die Verwaltung. Ebenfalls in Arbeit sei die Fortsetzung der erfolgreichen Imagekampagne für die Mitgliedergewinnung der Wehr, hier will man nun auf kurze Videos setzen. Zudem solle das Bürgerhaushalt-Gewinnerprojekt, die Bücherbox, umgesetzt werden. In der Museumsgasse indes sollen die Trafohäuschen mit Ofenmotiven gestaltet werden; das Bahnhofsgebäude indes soll mit Kunstwerken der Bollhagen-Schüler verschönert werden. Auch der Seniorenratgeber wird angefasst und bekommt eine Akutalisierung.

Von Marco Paetzel