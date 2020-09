Wegen Bauarbeiten: Veränderungen beim Linienbus 824 von Velten nach Hennigsdorf

Velten

Aufgrund von Ausbauarbeiten wird die Rosa-Luxemburg-Straße in Velten ab Montag, den 14.09.2020 halbseitig gesperrt. Es kommt daher auf der Buslinie 824 zu Veränderungen im Linienverlauf. Die Linie wird in Richtung Hennigsdorf ab Velten-Bahnhof über die Viktoriastraße / Bötzower Straße zur nächsten Haltestelle in Velten-Kuschelhain, geführt. Die Haltestellen Velten-Bahnstraße und Rosa-Luxemburg-Straße entfallen für diese Richtung. Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können im Internet unter www.ovg-online.de heruntergeladen oder telefonisch unter 03301-699 699 erfragt werden.

Von MAZonline