Velten

Ab April 2021 bis Mitte 2022 wird der Veltener Marktplatz grundlegend umgebaut. Infolgedessen wird der traditionelle Wochenmarkt auf dem Marktplatz für die Dauer der Bauarbeiten umziehen. Ab Mittwoch, 7. März, wird Markt auf dem Parkplatz am Katersteig gegenüber der Ofen-Stadt-Halle zu finden sein – wie immer mittwochs zwischen 8 Uhr und 13 Uhr. Autofahrende müssen daher bedenken, dass nun immer mittwochs auf dem gesamten Parkplatz zwischen 6 Uhr bis 14 Uhr Parkverbot besteht. Auch das Befahren des Parkplatzes ist in dieser Zeit nicht möglich.

Montags steht zudem der Volksbank-Bus (geöffnet von 10 bis 12 Uhr) auf dem Parkplatz am Katersteig. Dadurch kommt es zu leichten Einschränkungen auf dem Parkplatz: Für den Bus wird montags zwischen 9 bis 13 Uhr stets eine Teilfläche reserviert.

Der Marktplatz wird umgestaltet

Autofahrende werden herzlich gebeten, die entsprechenden Ausschilderungen am Parkplatz zu beachten, um nicht mit dem Abschleppen ihrer Fahrzeuge rechnen zu müssen.

Für Licht auf dem Marktplatz sollen künftig Stelen und die orangenen Veltener Lichthockern sorgen – auch Bodenstrahler kommen zum Einsatz. „Da, wo es hell sein muss, wird es auch hell sein“, versprach der Planer. Zudem gibt es neue Bänke samt Pflanzflächen, kostenlose WLAN-Punkte und einen barrierefreien Zebrastreifen über die Viktoriastraße, der eine sichere Verbindung zur Ratsgasse schafft. „Das war ein mehrfacher Wunsch aus der Bürgerbeteiligung“, erklärte Martin Seebauer.Ein markantes Element wird ein in die dann sandsteinfarbene Pflasterung des Platzes eingelassenes „Veltener Band“ sein, das historische Firmenstempel der 38 Ofenfabriken zeigt. 17 Bäume müssen für die Arbeiten im Februar gefällt werden – eines der Ziele sei die Barrierefreiheit des Platzes. Allerdings sollen auf dem Areal und in der Poststraße genauso viele Bäume – es werden Blumeneschen – nachgepflanzt werden, so der Planer.

Von MAZonline