Weil Rettungsschwimmer fehlen: Die Zukunft des Bernsteinsees ist völlig unklar

Velten

Bleibt der Veltener Bernsteinsee ein Naturbad samt Rettungsschwimmer, das bewirtschaftet wird und man Eintritt zahlen muss – oder wird er zu einer einfachen, immer geöffneten Badestelle ohne Rettungsschwimmer, Badeinsel und Eintritt, wie man sie etwa von der Naturbadestelle in Nieder Neuendorf kennt? Diese Frage warf der Besuch von Carsten Sonnenberg, Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Anhalt und Mitglied des Erweiterten Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, gemeinsam mit den Mitgliedern des Hauptausschusses am Donnerstag auf. Fazit: Wenn der See nicht verschlossen ist und Eintritt kassiert wird, muss er auch durch Rettungsschwimmer beaufsichtigt werden – andernfalls könnten Bürgermeisterin Ines Hübner und die Stadtverordneten gar persönlich haften, wenn etwas passiert.

Bislang hatte sich die Verwaltung auf eine gegenteilige Aussage des kommunalen Haftpflicht-Versicherers KSA berufen. „Wir setzen uns jetzt mit der REG zusammen und schauen, wie wir das lösen können. Das Nadelöhr wird das Vorhandensein von Rettungsschwimmer sein, aktuell gibt es nur zwei“, erklärte Susanne Zamecki, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Wirtschaft im Veltener Rathaus. Ein Änderungsantrag der Linken im Hauptausschuss nach dem Vor-Ort-Termin wurde einstimmig empfohlen, demnach muss der See bis Ende der Saison außerhalb der Badeaufsichtszeit verschlossen bleiben.

Linke wollen einen Kompromiss

„Die Regionalentwicklungsgesellschaft muss nun prüfen, wie die Aufsichtszeiten am Abend verlängert werden können“, erklärte Linken-Fraktionschef Alexander Moser-Haas, der den Besuch des Experten am See initiiert hatte. Eine andere Frage sei, wie der See nach Ende der Badesaison Mitte September und in zukünftigen Badesaisons zu betreiben sei. „Auch hier hat der Termin heute neue Erkenntnisse gebracht: Wir fordern, dass der bisherige FKK-Bereich abgetrennt wird und einen gesonderten Eingang bekommt. Dieser Bereich könnte dann von einem sogenannten Naturbad mit Aufsichtspflicht zu einer Badestelle ohne Aufsichtspflicht herabgestuft werden“, erklärte Alexander Moser-Haas weiter.

Das hieße konkret, dass dieser Teil kostenlos während der Zeiten geöffnet werden, könne an denen das benachbarte eintrittspflichtige Naturbad nicht geöffnet habe. „Also von Herbst bis Frühling sowie in Sommernächten. Dieses Modell hat Professor Sonnenberg heute als rechtlich machbare Lösung bestätigt“, erklärte der Linken-Fraktionschef weiter.

Von Marco Paetzel