Wenn sich Kinder nur schwer konzentrieren können – hier bekommen sie Hilfe

Velten

Hört man sich in Schulen um, dann sagen viele Lehrerende, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Probleme haben, sich im Unterricht zu konzentrieren. „Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, dann hört man diese Tendenz“, sagt Petra Görike. Sie ist die Leiterin des EGP-Instituts. EGP steht für Elementare Globalpädagogik. Das Büro befindet sich im Kremmener Ortsteil Hohenbruch, die Praxis ist im Sommer von Oranienburg nach Velten gezogen. Am 1. September begann der Praxisbetrieb in der Ofenstadt, in der Rosa-Luxemburg-Straße 21. Das Institut selbst gibt es seit 2014.

Gearbeitet wird in dem Institut in zwei verschiedenen Bereichen. Einerseits wenden sich Leute dorthin, die als Quereinsteiger in den Lehrerberuf gekommen sind. Andererseits Kinder, die aus verschiedenen Gründen Konzentrationsprobleme in der Schule haben. Dafür gibt es im Institut das Programm „Zappelphilipp und Co.“. „Die Kinder sind einmal pro Woche hier.“ In einer Sitzung sind es maximal zwei Kinder, die das Training gemeinsam durchlaufen. Es gehe um Kinder mit ADHS-Diagnostik, aber auch die, die sich schwer auf eine Aufgabe fokussieren können, die Probleme haben, sich an Regeln zu halten. Der Druck für Kinder mit Lernschwierigkeiten sei oft recht hoch. In der Praxis werden Übungen aus dem Bereich der Neurophysiologie durchgeführt, Übungen die Gehirnhälften miteinander vernetzen. So gebe es dafür auch einen musikalischen Part mit Klavier. „Da können sie auch selbst aktiv werden“, so Petra Görike. Hinzu kommen Entspannungsübungen zum Runterkommen und um sich zu erden.

Wie schnell lassen sich Kinder im Gespräch ablenken?

Geschickt werden die Kinder von den Eltern, wenn diese merken, dass es in der Schule Probleme gebe. Zunächst erfolgt eine Elternberatung, bevor die Kinder selbst ins Spiel kommen. „Da testen wir dann zum Beispiel, wie schnell sich die Kinder im Gespräch ablenken lassen. Das bekommt man über spielerische Übungen schnell heraus.“ Kinder ab fünf Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit können zum EGP-Institut kommen. „In der Regel dauert so ein Training ein bis anderthalb Jahre. Das ist eine langfristige Sache“, so Petra Görike.

Da es in Brandenburg und Berlin im Lehrerberuf immer mehr Quereinsteiger gibt, wird auch der Bedarf an entsprechenden Kursen größer. Es gehe darum, Methodik und Didaktik zu trainieren. Es gebe zwar Lehrbücher, aber wie bringt man Kindern so einen Lehrstoff am besten bei, und was ist, wenn Kinder Schwierigkeiten haben oder machen? „Viele der Quereinsteiger haben zwar schon vor Studiengruppen gestanden, aber das ist ja schon ein großer Unterschied zu Kindern oder Jugendlichen.“ Wie kann ich methodisch vorgehen? Wie wirke ich als Lehrer? Mit einigen Schulen hat das EGP-Institut Kooperationsverträge, dort werden Quersteiger auch vor Ort beraten. Dazu gehöre auch die Elternkommunikation. „Der natürliche Respekt vor Lehrpersonen ist nicht mehr zwangsläufig gegeben. Das kann für viele belastend sein.“

Inklusive der Leiterin arbeiten im EGP-Institut sechs Menschen. Petra Görike war Lehrerin und Schulleiterin, sie lehrte an der Uni im Bereich der Grundschulpädagogik, konzipierte Fortbildungen und arbeitete im Bereich der Lerntherapie für Kinder. Zukünftig möchte sie in ihrem Institut auch Fortbildungen im Erzieherbereich anbieten.

Infos unter 03304/5 22 48 03.

Von Robert Tiesler