Wie das Riesenrad in London: Er lässt das „Berlin Eye“ bauen

Am nächsten Wochenende dürfen sich die Hennigsdorfer über ein besonderes Highlight erfreuen, denn zum ersten Mal gastiert der „Esskultur Markt“ in der Stahlstadt. Dabei werden bekannte und eher exotisch anmutende Speisen und Getränke angeboten. Die Premiere des Streetfoodmarktes erlebte vor zwei Wochen die Kreisstadt Oranienburg, viele Besucher machten die neuartige Veranstaltung zu einem Erfolg.

Schritt in die Selbstständigkeit bereits im Alter von 18

Hinter dem Konzept steht mit Jens Schmidt ein Unternehmer aus der Ofenstadt Velten, der das Schaustellerleben von der Picke auf gelernt hat. “Die Idee des Foodmarktes entstand inmitten des Corona-Lockdown, da alle Veranstaltungen und Feste abgesagt wurden. Spezialmärkte sind dagegen erlaubt und der Foodmarkt ist eben ein solcher“, erklärt der 46-Jährige. Zusammen mit Christian Jüttner organisiert Jens Schmidt den „Esskultur Markt“ und ist zufrieden, wie die Gäste das neue Angebot annehmen. „ Oberhavel ist eine wirtschaftlich attraktive Region und wir sind froh, wieder ein kleines Stück Normalität zurückzugewinnen“, so Schmidt, der bereits mit 18 Jahren seine erste eigene Firma gründete.

Christian Jüttner (l.) und Jens Schmidt haben den „Esskultur Markt“ ins Leben gerufen. Quelle: Robert Roeske

Das Schaustellerleben wurde dem gebürtigen Berliner quasi in die Wiege gelegt. „Meine Eltern waren ebenfalls Schausteller und hatten viele Jahre lang in der DDR einen Imbiss im Spreepark. Da verbrachte ich als Kind sehr viel Zeit“, erinnert sich der 46-Jährige. Sein berufliches Glück fand Schmidt jedoch zunächst in Nordrhein-Westfalen, über zwanzig Jahre machte er sich dort einen Namen als Schausteller. 2016 folgte dann die Rückkehr nach Berlin. „Ich habe inzwischen zwei Firmen in Velten und habe seitdem auch meinen Firmensitz hier“, so Jens Schmidt. Momentan befindet sich dieser in der Berliner Straße, allerdings ist ein Neubau im Heidering in Planung.

Hütten „Made in Velten “ heiß begehrt

Das Portfolio seiner beiden Firmen ist weit gefächert. Neben der Organisation und Planung von Festen und Veranstaltungen baut und vermietet der 46-Jährige auch Schaustellerhütten jeglicher Art. „Momentan haben wir circa 300 Hütten in unserem Bestand.“ Und die Hütten „Made in Velten“ sind nicht nur in Deutschland begehrt, sondern werden auch nach Finnland, Norwegen, Holland, Belgien, England, Frankreich und Österreich geliefert. „Unsere spektakulärste Hütte war eine Glühweinhütte über zwei Etagen im Londoner Hydepark“, berichtet Jens Schmidt stolz. Allerdings hat Corona vor allem die Schaustellerbranche hart getroffen. „Für uns ist das eine Katastrophe. Seit März liegen die Einkünfte nahezu bei Null. Viele Hütten, die bestellt wurden, sind nicht abgeholt worden, da nichts stattfindet“, berichtet Schmidt. Auch in Oberhavel waren mehrere Feste geplant, so das Hafenfest in Hennigsdorf, ein Spargelfest in Kremmen und ein Stadtfest in Velten.

Schausteller Jens Schmidt vor einer seiner 300 Hütten. Quelle: Knut Hagedorn

Allerdings mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden. „Nicht wirklich zu wissen wann es weitergeht, dass zerrt an den Nerven. Natürlich habe auch ich Existenzängste“, beschreibt Schmidt seinen Gemütszustand. Vor Corona hatte der Veltener Unternehmer knapp 50 Veranstaltungen im Jahr, in diesem Jahr außer dem „Esskultur Markt“ nicht eine einzige. Im Vorjahr hatte Schmidt zum gleichen Zeitraum 25 Mitarbeiter, aktuell sind es drei. Ans Aufgeben denkt Schmidt jedoch noch lange nicht, zumal bereits viele neue Ideen in seinem Kopf umherschwirren. „Im Oktober 2019 haben wir ein Riesenrad für 2 Millionen Euro bestellt, dass wir ’ Berlin Eye’ nennen werden. Es ist baugleich dem in London. Wir suchen noch einen geeigneten Standort und Corona macht es da natürlich nicht leichter.“

„Winter-Wunderland“ in der Planung

Zudem plant der 46-Jährige zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sabrina Witte einen Freizeitpark, welcher den Namen „Das magische Winter-Wunderland Berlin-Brandenburg“ tragen wird und auf der Trabrennbahn in Berlin-Hoppegarten entsteht. „Das Gelände ist 15 Hektar groß, dort haben wir alle Möglichkeiten die Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten.

Von Knut Hagedorn