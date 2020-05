Am Montag, 25. Mai, kehren die Klassenstufen eins bis vier zurück an die Grundschulen. In der Ofenstadt Velten sind die beiden Grundschulen, Linden-und Löwenzahn, gewappnet für die Rückkehr der Schüler, allerdings mit unterschiedlichen Konzepten.

In der Linden-Grundschule in Velten kehren die Schüler wochenweise zurück in die Schule. An der Löwenzahn-Grundschule wird ein anderes Modell gefahren, hier kommen die Schüler nur zweimal pro Woche an die Schulbank zurück. Quelle: Robert Roeske