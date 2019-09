Zusammenkunft alter Weggefährten

Velten

Mit sieben Künstlern begann im Jahr 2010 eine damals neue Kunstausstellung in ungewöhnlicher Umgebung in der Ofenstadt Velten. Der Gärtnerhof lud zur ersten Kunstlicht-Ausstellung ein. Am Wochenende wurde nun Jubiläum gefeiert, zum mittlerweile zehnten Mal stellten Künstler Bilder, Fotografien, Skulpturen und Videokunst aus.

Kuratorin Imke Küster (r.) stellt jedes Exponat vor. Quelle: Robert Roeske

„Wir sind schon immer interessiert an Kunst gewesen und auch mit vielen Künstlern befreundet. Irgendwann kam die Idee, die eine Plattform zu schaffen“, erinnert sich Volker Gnadt vom Gärtnerhof an die Anfänge. Zusammen mit Kuratorin Imke Küster präsentierte Volker Gnadt auch am Wochenende Kunst von insgesamt 35 Künstlern. „Wir haben in den Vorjahren immer versucht, Jahr für Jahr neue Künstler zu gewinnen. Zum zehnten Jubiläum nun haben wir uns aber dafür entschieden, viele altbekannte Künstler einzuladen“, blickt Volker Gnadt auf die Jubiläumsausstellung. Irene Anton, Jutta Barth, Christoph Bartolmäs, Martin Börner, Andrea Brabetz, Almyra Bartkeviciute-Weigel, Sabine Burmeister, Christiane Conrad, Birgit von Canstein, Annette Marie Eckel, Angelika Frommherz , Kirsten Heuschen, Ursula Heermann-Jensen, Andrea Imwiehe, Jürgen Kellig, Jochen Schlick, Michael Koch, Dörte Lützel-Walz, John Maibohm, Jörg Meemann, Karl Menzen, Anett Münnich, Silvia Nettekoven, Monika Ortmann, Annette Polzer, Torsten Protmann, Kirstin Rabe, Inken Reinert, Rico Rensmeyer, Ralf Schlesener, Gunter Schöne, Tine Schumann, Charlott Szukala, Cornelis Voogdt, Caroline Weihrauch und Edith Wittich folgten der Einladung.

Gerade wenn es dunkel wurde gab es viel zu sehen. Quelle: Robert Roeske

Gerade die historischen Räumlichkeiten des Gärtnerhofes bieten mit ihrem im Original belassenen Zustand, DDR-Charme und Patina, ein einmaliges Ambiente für Malerei, Fotografie, Skulpturen, Videokunst und große Kunstinstallationen. „Viele Künstler kommen aus der näheren Umgebung und aus Berlin, aber wir hatten auch schon Künstler bei uns die aus dem Ausland kamen und ihre Stücke bei uns ausstellten“, zeigt Volker Gnadt die Bandbreite der Ausstellung auf. Auch vom Publikum wird die Veranstaltung gut angenommen, an den drei Tagen war der Gärtnerhof gut besucht.

„Wir haben über die Jahre hinweg ein Stammpublikum, was sehr interessiert ist an unseren Veranstaltungen, was uns natürlich sehr freut“, zeigt sich Volker Gnadt zufrieden mit der Resonanz.

10. Kunstlicht-Ausstellung in Velten. Quelle: Robert Roeske

Neben der Kunstlicht-Ausstellung gibt seit Jahren eine zweite Kunstausstellung auf dem Gelände des Veltener Gärtnerhof, nämlich den „Keramikfrühling“. Die Planungen der im September stattfindenden Kunstlicht-Ausstellung beginnen quasi nach der Frühjahrsausstellung, wie Volker Gnaudt verrät: „Wir sprechen dann mit den Künstlern, schauen was möglich ist und planen auch logistisch alles durch. Glücklicherweise ist inzwischen auch das Interesse seitens der Künstler groß an unseren Veranstaltungen, sie kommen sehr gerne zu uns.“

So können sich Kunstliebhaber, die in diesem Jahr die Ausstellungen im Veltener Gärtnerhof verpasst haben, im Jahr 2020 auf zwei Events mit interessanten Exponaten auf dem gesamten Gärtnerhof freuen.

Von Knut Hagedorn