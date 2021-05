Zwei Unfälle in der Breiten Straße in Velten – Quadfahrer verletzt sich

Velten

Gleich zwei Unfälle haben sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Breiten Straße in Velten ereignet. Dabei wurde ein Quadfahrer verletzt.

Der Fahrer des Quads kam ins Krankenhaus. Quelle: Statusvier.de

Laut Angaben der Polizei sind zunächst zwei Pkw zusammengestoßen, wobei ein Wagen nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

In der Folge ist dann ein Quadfahrer mit seiner Maschine auf einen hinter den Unfallwagen bremsenden Wagen aufgefahren und von seinem Fahrzeug geschleudert worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Beim zweiten Unfall liegt der Schaden bei 4500 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Dieser Wagen war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Statusvier.de

Von MAZonline