Zwei Verletzte bei Unfall in Velten

Ein achtjähriger Junge und eine 60-jährige Frau haben sich am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Velten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, warn gegen 17.08 Uhr in der Wilhelmstraße zwei Wagen miteinander kollidiert.

Für etwa 30 Minuten war die Straße gesperrt.

Zu dem Unfall kam es, als die 60-Jährige mit ihrem Wagen überholen wollte. Dabei machte sie einen Fehler und kam in den Gegenverkehr. Der achtjährige Junge saß als Beifahrer in dem anderen Fahrzeug.

Die Straße war laut Polizei für 30 Minuten gesperrt. Beide Verletzte wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



