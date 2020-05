Songs aus der „Oase“

Velten

„Lieblingsmensch“ von Namika, „Lemon Tree“ von Fool’s Garden CCRs „Proud Mary“ oder der Janis-Joplin-Evergreen „Me and Bobby McGee“ – solche Songs schicken Mitarbeiter des Veltener Jugendclubs „Oase“ in diesen Tagen raus in die Welt. Auf der Facebookseite der Oase sowie Plattformen wie Youtube und Instagram laden sie die Songs hoch, die bei den wöchentlichen Proben entstehen. Die Idee haben sie sich von Künstlern abgeschaut, die ebenfalls ihre Kunst ins Netz stellen – wenn sie schon nicht auf der Bühne stehen können. „Mit unserer Musik wollen wir die Leute ein bisschen ablenken, statt sie mit noch mehr Corona-Infos zuzubomben“, Bandleaderin Julia Mader. Mit dabei sind noch die Musikpädagogen Johnannes Stummvoll und Hagen Pietrzak sowie der Musikstudent Mario Bauschert, der ebenfalls in der Oase arbeitet.

Natürlich seien die Songs vorrangig für Jugendliche gedacht, die den Veltener Club normalerweise besuchen, aber auch für Eltern, Verwandte, Bekannte – oder einfach Musikfreunde. Deshalb sind die Songs, die die Band in die Welt schickt, auch ein bunter Mix von Charts bis Oldies. Zwei bis drei Stunden probt die Band der Oase-Mitarbeiter jeden Freitag, dann werden auch die Songs für die nächste Videoaufnahme besprochen. Ganz uneigennützig, gibt Julia Mader zu, ist es dann doch nicht: „Es macht auch einfach Spaß, wieder Musik zu machen“, sagt die 28-Jährige. Bei Einhaltung der Abstandsregeln, versteht sich.

Gleichzeitig wollen die Oase-Mitarbeiter aber auch für die Musikworkshops des Clubs werben – für Klavier, Gitarre, Gesang und die Oase-Band OnlY JJoU“, die Verstärkung gebrauchen könnte. „Für die Band brauchen wir neue Kids, da sind alle eingeladen, mitzumachen“, sagt Julia Mader. Der Jugendclub im Bürgerhaus Velten-Süd ist übrigens wieder geöffnet.

Von Marco Paetzel