Velten

Großer Andrang herrschte am Sonnabendvormittag (31. August) in der Wagnerstraße in Velten. Der Veltener Rugbyclub hatte zur feierlichen Grundsteinlegung für das neue Vereinsgebäude geladen. Das alte war Ende Februar 2019 durch einen Brand unbrauchbar geworden und musste abgerissen werden ( MAZ berichtete)...