Mühlenbeck

Mehr als Kniehoch steht das Himalaya Springkraut. Was anderes wächst nicht mehr in Bodennähe. Im Naturschutzgebiet an der Mönchmühle hat der aus Indien stammende Neophyt bis zum Karpfenteich alle heimischen Gräser und Kräuter verdrängt. Soweit hätte es eigentlich nicht kommen dürfen, wenn es nach Claus Schwartzer gegangen wäre. Der Vorsitzende des Fördervereins Historische Mönchmühle beantragte die Pflanzenbeseitigung rechtzeitig und vorschriftsmäßig Ende März bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) vom Landkreis Oberhavel.

Inzwischen blühten die Pflanzen prächtig. Als beim Verein eine schriftliche Antwort vom 19. Juli eintrudelte, waren die Samenkapseln bereits prall gefüllt. Nun war es zu spät – die nächste Generation stand bereits in den Startlöchern, als die Kreisbehörde beim Dezernat Bauen, Wirtschaft und Umwelt lediglich Gegenfragen stellte und eine Flurstückkarte einforderte. „Das Schreiben ist unterirdisch“, schimpft der Vereinschef.

Etwa 110 Tage waren seit dem Antrag verstrichen. „Normalerweise antworten Ämter innerhalb von 21 Tagen“, meint Schwartzer, der eigentlich die UNB selbst in der Verantwortung zum Beseitigen der fremdländischen Pflanzen sieht. Stattdessen resümiert er: „Die Behörde behindert den Verein, diese Aufgabe zu übernehmen.“ Inzwischen fordert er für seinen Verein eine Gegenleistung – den eigenen Grund und Boden neben dem Mühlrad ungehindert betreten zu dürfen. Schon seit etwa fünf Jahren liegt er darüber mit der Behörde im Clinch. Der gipfelte im Frühjahr 2018 in eine vom Gericht verhängte Geldstrafe, weil sich an der Stelle Vereinsmitglieder versammelt hatten.

Dort steht eine Sitzgruppe, die der Verein erst kürzlich für mehrere Tausend Euro erneuerte. Sie wird zum Klassenzimmer insbesondere für Kinder aber auch andere Interessierte, die von Vereinsmitgliedern unterrichtet werden. Sie erzählen über die Historie, die bis ins Jahr 1200 zurückgeht, als Zisterziensermönche das Gebiet in eine Kulturlandschaft mit Fischteichen und eben der Getreidemühle am Tegeler Fließ verwandelten. Auch technische Modelle hat der Verein am Bach aufgestellt, um von den Müllern eingesetzte mechanische Prinzipien zu verdeutlichen. Von dem Lehrpfad zeigte sich sogar Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) nach seinem Besuch Anfang 2018 in einem persönlichen Brief „beeindruckt“. „Zu Führungen dürfen wir den Bereich betreten“, schildert Schwartzer die Ausnahme, die auch für den Mühlentag zu Pfingsten und zum Tag des offenen Denkmals im September gilt.

Weil es auf dem Gelände nun so schön ruhig bleibt, hat der Verein neuerdings ein weiteres Problem. „Dort hat eine Bache ihren Kessel, in dem sie fünf Frischlinge großzieht“, zeigt der Ehrenamtler hinter den Karpfenteich. Dass die Wildschweine das Naturschutzgebiet verwüsten, hatte der Verein ebenfalls in dem Brief mitgeteilt. Statt Abhilfe kamen auch hier nur Fragen, „was genau verwüstet worden ist“. Sichtbar ist der durchwühlte Erdboden und eine zerstörte Totholzhecke, die Lebensraum für Insekten und Reptilien bildet. „Die UNB hat uns vorgeschlagen, die Wildschweine zu vergrämen“, gibt Schwarzer eine mündliche Aussage wieder, „aber dafür sind die doch zuständig.“

An den Menschen, die gelegentlich das Wiesenstück in Sichtweite des Karpfenteichs betraten, störte sich ein seltener Uferbewohner keinesfalls: der Eisvogel. Erst nachdem seine beiden, einst vom Verein errichteten Bruthöhlen in diesem Jahr verfallen waren, blieb er aus. Ein Neubau sei dem Verein verwehrt worden, sagt Schwartzer. Der Vorschlag der UNB sei gewesen, der Vogel könne die Baumwurzel einer umgestürzten Silberpappel beziehen. „Die ist nicht vor Katzen und Waschbären geschützt“, beschreibt Schwartzer die Bedrohung eines Nestes an der Stelle.

Und überhaupt die Silberpappel. Sie ist ein weiteres Problem. Sie wächst nun nach ihrem Sturz quer im Teich weiter und versperrt den Zulauf. Ein grüner Algen- und Pflanzenteppich lässt augenscheinlich kein Leben mehr für Fische zu, die auch die Nahrung des Eisvogels wären. „Die UNB ist anscheinend der Meinung, dass sich die Natur selbst regelt“, regt sich Schwartzer auf, „aber das ist aber eine von den Zisterziensern angelegte Kulturlandschaft. Unser Verein will das Erbe der Mönche erhalten. Mühle und Teiche sind eine historische Wirtschaftseinheit.“

Der ebenfalls gestellte Antrag auf Beseitigung des Baumes wurde aber im Antwortschreiben der UNB ignoriert. Besonders bitter ist für den Verein, dass die Mitglieder ihr Grundstück seit 2004 von Unrat bis in den Erdboden befreiten. „Ich weiß nicht, wie viele Container mit alten Reifen und Schrott gefüllt wurden“, erinnert Schwartzer an die Aktion. Noch heute treffen sich mittwochs Vormittag etwa 20 ältere Vereinsmitglieder zu Verschönerungsaktionen. Gerade tragen sie die alte Mauer an der Hofeinfahrt ab und ersetzen sie mit einem Zaun. Auch die Bühne für die beiden Feste bekommt ein Fundament. Dagegen überlegt Schwartzer, den in die Jahre gekommenen Zaun zum Mühlendamm abzureißen. „Ich werde dem Mitarbeiter bei der UNB unterbreiten, dass wir den Zaun entfernen, weil er kaputt ist und wir uns keinen neuen leisten können“, kündigt Schwartzer an, da es keine Pflicht gäbe, sein Grundstück einzufrieden. Dadurch könne künftig jedermann das Naturschutzgebiet ungehindert betreten.

Hoffnung setzt nun Claus Schwartzer auf Hilfe vom Land: „Wir haben initiiert, dass die Gemeinde Kontakt zur Renaturierung des Tegeler Fließes aufnimmt. Der Berliner Teil des Fließes wurde bereits wiederhergestellt.“ Mühlenbecks Fachdienstleiter Bauen, Enrico Neumann, bestätigt: „Eine Machbarkeitsstudie zur Gewässersanierung hat uns das beauftragte Ingenieurbüro am Mittwoch übergeben.“ Darin geht es um den Obermühlenteich, Schneidmühlenteich und Karpfenteich sowie das verbindende Tegeler Fließ. „Wir wollen Fördermittel akquirieren, um die Sanierung durchsetzen zu können“, sagt Neumann. Er hält es für realistisch, dass die Arbeiten spätestens Anfang 2021 beginnen könnten.

Von Matthias Busse