Verletzte, hohe Unfallschäden und ein volltrunkener Dieb in Oberhavel – die Polizei hatte viel zu tun

Mühlenbecker Land

Eine 22-Jährige verletzte sich am Donnerstag gegen 9.30 Uhr bei einem Unfall in Schönfließ. Als sie mit einem Seat von der Dorfstraße auf die Schildower Chaussee (Bundesstraße 96a) auffuhr, beachtete sie die Vorfahrt nicht und stieß mit ihrem Wagen gegen einen Lkw Iveco, der von einem 30-jährigen Berliner geführt wurde. Die junge Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt insgesamt bei 7.000 Euro.

78-Jährige fährt mit Suzuki gegen Bau und muss ins Krankenhaus

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Freitag gegen 10.30 Uhr eine 78-Jährige im Grüneberger Weg in Neulöwenberg mit ihrem Pkw Suzuki von der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß frontal mit einem Baum zusammen. Die verletzte Frau musste aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt, der Suzuki war nicht mehr fahrbereit.

Mann im Krankenfahrstuhl in Fürstenberg angefahren und verletzt

Beim rückwärts Ausparken in der Hans-Günter-Bock-Straße in Fürstenberg übersah eine 60-jährige Frau aus Mecklenburg-Vorpommern am Freitag gegen 11 Uhr offenbar einen 71-jährigen Fürstenberger, der mit einem Krankenfahrstuhl hinter dem Pkw Opel der Frau vorbeigefahren war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Mann und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.

Motorradfahrer stürzt in Zehdenick und muss ins Krankenhaus

In einer Linkskurve im Zehdenicker Bahnhofsweg kam ein 63-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern am Freitag gegen 11.15 Uhr mit einem Motorrad von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich bei dem Unfall. Offenbar befand sich auf der Fahrbahn Splitt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Volltrunkener Mann versucht in Fürstenberg Lebensmittel zu stehlen

Ein volltrunkener 25-jähriger Mann versuchte am Donnerstagabend in einer Tankstelle in der Hans-Günter-Bock-Straße in Fürstenberg Lebensmittel zu stehlen. Die taffen Mitarbeiter konnten ihn jedoch daran hindern. Anschließend weigerte er sich die Tankstelle zu verlassen und bepöbelte die Kundschaft, so dass die Polizei gerufen wurde. Mit drei Promille Alkohol wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

In verdächtiger Filmdose waren Drogen

Einem 31-jährigen Fahrzeugführer fiel während einer Verkehrskontrolle am Freitagmorgen in der Veltener Straße in Hennigsdorf beim Suchen nach seinen Fahrzeugpapieren eine Filmdose herunter. Da Filmdosen nicht immer nur Filmrollen beinhalten, prüften die Beamten etwas genauer und fanden eine betäubungsmittelverdächtige Substanz.

Der Fahrer unterzog sich einem freiwilligen Drogenvortest, welcher ein vor-läufiges positives Ergebnis auf die Einnahme von Amphetaminen ergab. Der Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln stellen.

Von MAZonline