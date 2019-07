Liebenwalde

Dirk Kulbe ist völlig aufgelöst: Seit vergangenem Freitag, den 12. Juli, ist seine 14-jährige Tochter Lena wie vom Erdboden verschluckt. Die in einer Wohngruppe in Liebenwalde untergebrachte Jugendliche verschwand am Freitag ohne Vorankündigung, offenbar jedoch in Begleitung ihres 15-jährigen Freundes Fred, der ebenfalls in der Wohngruppe lebt. „Am Nachmittag sollen sie noch einmal in Oranienburg gesehen worden sein, danach verliert sich jede Spur von den beiden“, berichtet ihr Vater. Sie habe sich seitdem bei niemandem mehr gemeldet, wo sie stecken könnte – niemand weiß es. „Wir haben keinen Anhaltspunkt, nicht mal eine Vermutung.“

„Wir wollen einfach nur unser Kind wiederfinden“

Der Vater beschreibt seine Tochter Lena Haack als etwa 1,55 Meter groß, mit dunkelblondem, etwa schulterlangem Haar. Eine Vermisstenanzeige bei der Polizei wurde gestellt, „Landes- und Bundespolizei sind involviert, inzwischen läuft sogar eine europäische Suche nach den beiden“, sagte Dirk Kulbe gegenüber der MAZ am Montagabend.

Der Vater hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, die Augen offen zu halten. „Ich hoffe so sehr, dass jemand Lena sieht und dieser Spuk ein schnelles Ende hat. Wir wollen einfach nur unser Kind wiederfinden.“ Er bittet daher die Bevölkerung, die Augen nach den beiden verschwundenen Kindern offen zu halten. Ursprünglich war in dieser Woche ein Besuch der 14-Jährigen bei ihrem in Leipzig wohnenden Vater geplant gewesen. „Es ist daher vielleicht auch möglich, dass sie sich in unsere Richtung auf den Weg gemacht hat.“

Sachdienliche Hinweise zu den beiden vermissten Jugendlichen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Polizeidirektion Oberhavel in Oranienburg ist telefonisch unter der 03301/8510 erreichbar.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline