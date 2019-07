Schildow

Die Nachricht, dass der seit fünf Jahren vermisste Lars Mittank aus Schleswig-Holstein möglicherweise in Schildow gesichtet wurde, sorgte am Wochenende für Aufregung über das Mühlenbecker Land hinaus.

Die Familie des Mannes, der heute 33 Jahre alt wäre, hatte über eine eigens eingerichtete Facebook-Seite darüber informiert, dass sich auf eine TV-Sendung in der vergangenen Woche hin ein Lkw-Fahrer gemeldet hatte. Dieser habe vor einiger Zeit einen Anhalter mitgenommen und in Schildow abgesetzt, der dem Gesuchten auffallend ähnlich sah.

Unbekannter ist nicht der Gesuchte

Wie die Familie nun am Mittwoch mitteilte, handelt es sich laut Rückmeldung der Polizei bei dem unbekannten Mann nicht um den gesuchten Vermissten. Die Person, die als Anhalter in Schildow abgesetzt worden war, sei „polizeilich erfasst, die Identität des Mannes bekannt“, so die Familie von Lars Mittank. Die Hoffnung, den jungen Mann nach fünfjähriger Suche endlich wiedergefunden zu haben, erhielt damit einen großen Dämpfer. Die Mutter des jungen Manns bittet die Bevölkerung daher umso mehr, „in ganz Deutschland weiterhin die Augen nach Lars auf zu halten“.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von Nadine Bieneck